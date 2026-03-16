  • Новость часаОт вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    12 комментариев
    16 марта 2026, 16:45 • В мире

    При каких условиях иранские беспилотники ударят по территории США

    @ Bertram Malgas/ZUMA/REUTERS

    Tекст: Евгений Крутиков

    В США всерьез обсуждается предупреждение ФБР о том, что Иран мог готовить атаку беспилотниками по западному побережью страны. Сам факт такого предупреждения выглядит политической спекуляцией – однако при некоторых обстоятельствах у Ирана могут появиться и технические возможности, и даже военный мотив для такой операции.

    Американские СМИ сообщили, что ФБР предупредило полицейские управления штата Калифорния о возможной атаке беспилотников со стороны Ирана на западное побережье США. «По состоянию на начало февраля 2026 года Иран, как утверждается, планировал провести внезапную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов с неопознанного судна у побережья территории США, в частности по неуточненным целям в Калифорнии, в случае если Соединенные Штаты нанесут удары по Ирану», – говорится в соответствующем документе.

    По протоколу ФБР уведомляет о подобных угрозах не только власти штата, но в первую очередь федеральное правительство. Собственно, именно для этого ФБР и было в свое время создано: чтобы координировать взаимодействие между штатами при расследовании трансграничных преступлений, а затем и преступлений федерального значения. Потому нельзя представить, что ФБР уведомило только губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома – активного противника Трампа, и не поставило в известность самого президента.

    А в случае с Дональдом Трампом такая информация могла сыграть злую шутку. По факту перед нами вариант знаменитой «пробирки Колина Пауэлла», то есть прямой предлог для агрессии против Ирана. Только перед вторжением в Ирак химическое и биологическое оружие было, что называется, «в моде», потому и использовалось для обоснования агрессии. Примерно так же в повестке дня сейчас беспилотники.

    Сложно оценить степень достоверности этого донесения. Если предположить, что перед нами полная фальсификация, то возникает вопрос, на кого конкретно она была направлена. Если главный получатель этой информации именно президент США Дональд Трамп, то тогда речь идет о создании казус белли, причем именно в американском информационном пространстве. Если же получателем считался именно губернатор Ньюсом, то тогда игра могла быть многоходовой, включавшей в том числе и дискредитацию Ньюсома как возможного выдвиженца Демократической партии на будущих президентских выборах.

    Примечательно, что информация распространялась именно как теоретическое предупреждение (warrant), без какой-либо конкретики о времени, способе атаки, целях или предполагаемых исполнителях. И здесь дело не в стремлении защитить свои источники, а, видимо, в действительном отсутствии каких-либо точных данных у ФБР.

    С другой стороны, весь это странный механизм (ФБР предупреждает местные полицейские участки) выглядит анекдотично, поскольку калифорнийские копы совсем не те люди, которые по должности должны справляться с массированной атакой неизвестных воздушных объектов. Все это больше похоже на голливудский фильм 1990-х годов, в котором храбрые полицейские в одиночку справляются со всем международным терроризмом.

    Технически Иран вполне способен организовать удар по территории США - несмотря на то, что ВМС Ирана полностью уничтожены. В схеме, которую представило ФБР, фигурирует использование некоего гражданского судна, которое могло бы использоваться как платформа для запуска беспилотников. Сложившаяся система международного судовладения и эксплуатация к этому располагает.

    Значительное количество судов используется в мировом океане как аналог сдаваемого в аренду автомобиля. Действует принцип «бербот-чартер» (bareboat-charter), согласно которому лицо, заинтересованное в перевозке некого груза, нанимает только судно без экипажа и капитана и без предварительной декларации груза. В мире сотни судовладельцев, просто сдающих свои суда в аренду всем желающим. Также в мире миллионы безработных моряков и тысячи капитанов, которые нанимаются на суда с использованием не всегда легальных «бирж труда».

    Флаг судна значения не имеет. Вы нанимаете такое судно, например, в Сингапуре. Капитан условно грек или индус. Команда – в массе своей филиппинцы и малайцы. В составе экипажа могут быть и непосредственные исполнители операции, но их можно оформить и как пассажиров. Их гражданство и национальность – на выбор, использовать «чужой флаг» приветствуется.

    Заключается несколько фиктивных договоров на поставку какого-то «металлического товара» с парой фирм из Сан-Франциско. Конечно, это требует денег, но организация такой акции не настолько сложна, чтобы с ней не справилась крупная разведывательная система. Например, северокорейская. Единственный ограничивающий фактор – время. На подготовку операции может уйти до двух месяцев, но и это не критичный срок. Можно и ускориться, если все подставные фирмы в этой цепочке были созданы заранее. Таким образом можно хоть атомную бомбу на борту доставить к побережью противника.

    Такое судно даже не будет проходить таможенную очистку и заходить на основной рейд порта или швартоваться. Достаточно встать на внешний рейд и ждать разрешения на швартовку. За это время можно организовать любую форму атаки с борта.

    Однако для самого Ирана целесообразность такого удара по неким объектам в Калифорнии (да и вообще на территории США) очень спорна. Во-первых, по каким именно объектам? Если речь идет о военных позициях, то наиболее привлекательной выглядит военно-морская база в Сан-Диего, одна из крупнейших в США. Места хранения, например, танков «Абрамс» и другой сухопутной техники находятся в пустыне Невады и вряд ли представляют из себя достойную цель. Привлекательно выглядят аэродромы дальней авиации, но в Калифорнии их мало, в основном они расположены в срединных штатах и достать их легкими беспилотниками с побережья нереально.

    Гражданские цели можно в данном случае не рассматривать. В Иране уважают и учат историю. Опыт Перл-Харбора, конечно, морально устарел, американское общество с того времени сильно трансформировалось, но в любом случае такого рода разовые операции после краткосрочного шока скорее работают на сплочение государства и нации, а не разваливают их. Свежий пример, опять же - 11 сентября 2001 года.

    Ну и, наконец, Иран сейчас активно пользуется своим положением жертвы агрессии. Главный идеологический посыл, которым пользуются в данный момент США и Израиль – «Иран – террористическое государство, которое поддерживает терроризм по всему миру».

    Ирану было бы крайне невыгодно делать хоть что-то, что способствовало бы подтверждению тезиса об «иранском терроризме».

    Кроме того, и расширение географии войны за пределы Ближнего Востока объективно не в интересах Ирана. Но если, например, в Израиле и далее будет настаивать на «возвращении Ирана в каменный век» и вести войну фактически экзистенциальную, направленную на уничтожение Ирана как единого государства, то и Тегерану придется пересмотреть свою стратегию самообороны.

    Характер поведения ФБР в контексте происходящего скорее походил на провокацию, нежели на реальную «отработку сигнала» или оперативной информации. С одной стороны, это даже похвально, поскольку любая спецслужба мира просто обязана отрабатывать и такие, даже слишком гипотетические угрозы.

    С другой, начинает сказываться фактор времени. Затягивание войны в Заливе будет вынуждать обе стороны прибегать к нестандартным методам ведения боевых действий. Вопрос тут в том, кто первый выйдет за эти рамки.

    Возможно, триггером может стать попытка американцев высадить наземный десант на территории Ирана. Например, на острове Харк или в районе складов ядерного топлива. Результат таких действий на земле просчитать крайне сложно, но он точно развяжет Ирану руки в вопросе поиска нестандартных ходов. И вот в таком случае вполне можно представить себе ответ Ирана в виде запуска беспилотников с гражданских судов у побережья Калифорнии. Впрочем, не только Калифорнии - береговая линия у США очень длинная.

    Главное
    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: календарь питания с 16 по 22 марта и главные запреты для православных

      На этой неделе идет четвертая неделя Великого поста 2026, а это значит, что верующие преодолели важный духовный рубеж – ровно половину пути к Пасхе. С 16 по 22 марта Церковь вспоминает преподобного Иоанна Лествичника, чья «Лествица» (лестница) учит нас не сбавлять оборотов в духовном восхождении. В эти дни пост становится особенно строгим в плане питания, но главное – удержать внутренний настрой. В материале – точный календарь трапез на текущую седмицу, что можно и нельзя делать, а также советы для тех, кто только присоединился к посту.

    • Пособие по безработице в 2026 году: размер, как получить, сроки выплаты

      В случае потери работы ряд граждан России имеют право на специальное пособие. Каков размер этой суммы, кто именно может ее получить, какие для этого требуются документы и при каких условиях выплата данного пособия приостанавливается или же прекращается вовсе?

    • Когда сажать бархатцы в 2026 году: лунный календарь, сроки посева и секреты пышного цветения

      Бархатцы, или тагетес – одни из самых любимых цветов у российских садоводов. Яркие солнечные соцветия украшают клумбы все лето и не требуют сложного ухода. Чтобы получить обильное цветение, важно правильно выбрать время посадки. В 2026 году лунный календарь подскажет идеальные даты для посева как на рассаду, так и сразу в открытый грунт. Разбираемся во всех тонкостях выращивания этой неприхотливой, но эффектной культуры.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации