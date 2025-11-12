Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Россия и Перу завершили товарищеский матч в Петербурге ничьей
Товарищеский матч между сборными России и Перу завершился ничьей 1:1, встреча прошла на «Газпром-Арене» в Петербурге в присутствии 45 536 болельщиков.
В составе российской сборной гол на 18-й минуте забил капитан Александр Головин. У перуанцев отличился Алекс Валера на 82-й минуте. Символический первый удар по мячу перед игрой нанес 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колосов, передает РИА «Новости».
Команда Валерия Карпина побеждает на протяжении 23 матчей. Последний раз сборная России потерпела поражение в ноябре 2021 года, уступив хорватам (0:1) в отборе на чемпионат мира.
Следующий матч сборная России проведет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи против команды Чили.
Матч со сборной Перу для российской сборной стал 22-м, результат которого учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) с момента отстранения в 2022 году.
