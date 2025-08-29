Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.0 комментариев
Россия заняла 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сохранила 30-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам квалификаций еврокубков Россия занимает 30-ю строчку рейтинга УЕФА, сохраняя минимальное представительство в европейских турнирах на следующий сезон.
Россия располагается на 30-й строчке в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций по итогам квалификационных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, передает ТАСС.
С февраля 2022 года российские клубы не допускаются к международным турнирам из-за санкций УЕФА и ФИФА. В каждом сезоне с момента отстранения России начисляется минимальный балл – 4,333, сейчас в активе страны 18,299 балла.
Текущее место в таблице позволяет чемпиону России стартовать в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, еще одному клубу – в квалификации Лиги Европы и двум – в квалификации Лиги конференций. Лидером таблицы остается Англия с 95,050 балла, а следом расположились Италия и Испания. Эти страны делегируют наибольшее число команд в еврокубки, а исключения в регламенте позволяют, например, Англии в нынешнем сезоне выставить девять клубов благодаря прошлым успехам и дополнительным путевкам.
Система коэффициентов УЕФА определяет, сколько клубов каждая страна может делегировать в еврокубки. Баллы начисляются за победы и ничьи в матчах различных этапов соревнований, а итоговый рейтинг складывается из результатов пяти последних сезонов.
