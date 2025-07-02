Россия поднялась выше Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия обошла Украину в обновленной таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает РИА «Новости». В начале сезона 2025/26 Россия заняла 26-е место с 18,299 балла, а Украина – 28-е с 17,600 баллами.

В предыдущем рейтинге Россия также занимала 26-ю позицию, но набрала 22,632 балла, а Украина располагалась на 23-й строчке с 24,400 баллами. Новые показатели стали следствием вычета очков за сезон-2020/21.

Возглавляют рейтинг Англия, Италия и Испания, набравшие 90,839, 80,946 и 74,953 балла соответственно. Несмотря на то что российские клубы отстранены от участия в еврокубках из-за ситуации на Украине, в таблице учитывается минимальное количество баллов за сезон, равное 4,333, что и позволило России сохранить позицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.