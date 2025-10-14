Футболисты сборной России разгромили соперников из Боливии на столичном поле

Tекст: Ирма Каплан

Национальная сборная успешно провела товарищеский матч против сборной Боливии, завершив игру со счетом 3:0. Встреча состоялась на стадионе московского «Динамо» при 20 533 болельщиках на трибунах, передает ТАСС.

У победителей голами отличились Лечи Садулаев (на 18-й минуте), Алексей Миранчук (43-я) и Иван Сергеев (57-я минута игры).

Этот матч стал 100-м соперником в истории сборных России и СССР с 1912 года, а общее количество проведенных матчей достигло 744. Команда Боливии впервые встретилась с российскими футболистами.

Данный матч также стал 21-м, результат которого учтен в рейтинге ФИФА с момента отстранения. В этих играх российская команда одержала 15 побед и шесть раз сыграла вничью. Игры с Катаром и олимпийской сборной Египта в сентябре 2023 года не пошли в зачет рейтинга.

Кроме того, это первая победа сборной России над командой из Южной Америки. До этого российские футболисты потерпели семь поражений и четыре раза сыграли вничью в матчах с южноамериканскими соперниками. Последняя встреча была на чемпионате мира 2018 года, где россияне проиграли уругвайцам.

В ноябре запланированы еще два домашних товарищеских матча: с Перу 12 ноября в Петербурге и с Чили 15 ноября в Сочи.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 10 октября на стадионе «Волгоград-Арена» с рекордным числом зрителей в 42 387 человек российские футболисты впервые обыграли Иран со счетом 2:1. По словам главного тренера сборной Ирана, матч станет для его подопечных отличной разминкой перед ЧМ.