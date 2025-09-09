Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
СМИ: Cына налогового инспектора заподозрили в смертельном ДТП в Воронеже
Baza: Cына налогового инспектора заподозрили в смертельном ДТП в Воронеже
В Воронеже мужчина в состоянии алкогольного опьянения на иномарке врезался в полуприцеп, погибла пассажирка, за рулем автомобиля якобы находился сын высокопоставленной чиновницы из ФНС.
Авария произошла 3 сентября, 31-летний мужчина за рулем иномарки на скорости влетел в припаркованный полуприцеп, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
22-летняя пассажирка скончалась на месте, водителя госпитализировали. Медицинское освидетельствование показало, что виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.
В 2022 году этого водителя уже лишали водительских прав за аналогичное нарушение, а спустя полтора года он снова задерживался за вождение в нетрезвом виде. Тогда против него было возбуждено уголовное дело. Родственники погибшей выразили опасения, что виновник аварии может избежать наказания из-за того, что его мать занимает должность главного государственного налогового инспектора в управлении ФНС по Воронежской области.
По их данным, сын чиновницы уже выписался и находится на свободе.
В октябре 2024 года в Подмосковье водитель на автомобиле Fiat сбила женщину и ее маленького сына, переходивших дорогу, женщина погибла, а ребенок оказался в больнице.
В 2023 году в Тюменской области местный депутат на тракторе насмерть переехал ребенка.