    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам
    МИД сообщил об «атаке иноагентов» после выступления Лаврова в МГИМО
    Симоньян вышла из наркоза после операции
    В Подмосковье отметили моду на старославянские имена для новорожденных
    Российские войска продвинулись к Запорожью
    Назван план «не желающих» отправлять войска на Украину стран Запада
    Американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом
    Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
    Силуанов разъяснил подход к формированию бюджета на 2026 год
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    2 комментария
    9 сентября 2025, 10:17 • Новости дня

    СМИ: Cына налогового инспектора заподозрили в смертельном ДТП в Воронеже

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Воронеже мужчина в состоянии алкогольного опьянения на иномарке врезался в полуприцеп, погибла пассажирка, за рулем автомобиля якобы находился сын высокопоставленной чиновницы из ФНС.

    Авария произошла 3 сентября, 31-летний мужчина за рулем иномарки на скорости влетел в припаркованный полуприцеп, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    22-летняя пассажирка скончалась на месте, водителя госпитализировали. Медицинское освидетельствование показало, что виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

    В 2022 году этого водителя уже лишали водительских прав за аналогичное нарушение, а спустя полтора года он снова задерживался за вождение в нетрезвом виде. Тогда против него было возбуждено уголовное дело. Родственники погибшей выразили опасения, что виновник аварии может избежать наказания из-за того, что его мать занимает должность главного государственного налогового инспектора в управлении ФНС по Воронежской области.

    По их данным, сын чиновницы уже выписался и находится на свободе.

    В октябре 2024 года в Подмосковье водитель на автомобиле Fiat сбила женщину и ее маленького сына, переходивших дорогу, женщина погибла, а ребенок оказался в больнице.

    В 2023 году в Тюменской области местный депутат на тракторе насмерть переехал ребенка.

    8 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич

    Россия отвергла обвинения Аргентины в прослушивании президентского дворца

    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Tекст: Денис Тельманов
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломаты России направили запрос аргентинским властям с требованием официальных разъяснений по поводу заявлений министра безопасности Патрисии Буллрич.

    МИД России рассчитывает получить официальные разъяснения от аргентинской стороны из-за высказываний министра безопасности Патрисии Буллрич, передает ТАСС. Посол Аргентины был приглашен на Смоленскую площадь для обсуждения ситуации.

    В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что «МИД России рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний министра Патрисии Буллрич».

    В МИД подчеркнули, что высказывания Буллрич о возможной попытке дестабилизации политической ситуации в Аргентине с помощью прослушки вызвали обеспокоенность в Москве. «До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными», – отметили на Смоленской площади.

    Ранее министр безопасности Аргентины Патрисии Буллрич заявила о причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце этой страны.

    Комментарии (16)
    8 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    Кулеба признался в побеге с Украины
    Кулеба признался в побеге с Украины
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Tекст: Валерия Городецкая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью газете Corriere della Sera о своем вынужденном отъезде из страны.

    По его словам, после того, как власти Украины приняли решение запретить бывшим дипломатам выезжать за границу, он был вынужден бежать в Польшу, передает РИА «Новости».

    «Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью», – заявил Кулеба. Бывший министр подчеркнул, что указ Владимира Зеленского не связан с ограничениями на выезд мужчин, подлежащих призыву, так как экс-дипломаты не обязаны служить в армии.

    Он добавил, что, по его мнению, Зеленский и его окружение не хотят, чтобы бывшие дипломаты выезжали за границу и высказывали позиции, которые могут расходиться с линией правительства.

    В сентябре прошлого года Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины. В декабре он стал старшим научным сотрудником Центра Белфера при Гарварде.

    Комментарии (24)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Представитель Абрамовича опроверг уголовные дела против бизнесмена на Джерси

    Tекст: Ольга Иванова

    На острове Джерси отсутствуют какие-либо уголовные дела или обвинения в отношении Романа Абрамовича, суд также не рассматривает подобных производств, сообщил представитель бизнесмена.

    Против Романа Абрамовича на Джерси не ведутся уголовные производства, передает ТАСС. Представитель бизнесмена подчеркнул, что никаких обвинений против Абрамовича не выдвигалось, его имя не фигурирует ни в одном уголовном деле на острове.

    Он отметил: «Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности. Против Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений, на Джерси не ведется никаких уголовных производств, связанных с его именем. Более того, суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси не находится на рассмотрении ни одно уголовное производство в отношении Абрамовича».

    Представитель выразил сожаление по поводу публикации The Guardian, где, по его словам, содержались ничем не подтвержденные, вводящие в заблуждение и дискредитирующие утверждения относительно бизнесмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти острова Джерси якобы начали уголовное расследование в отношении миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщало издание The Guardian со ссылкой на некие документы.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2025, 14:16 • Новости дня
    Лурье разрыдалась после решения суда оставить квартиру Долиной
    Лурье разрыдалась после решения суда оставить квартиру Долиной
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полина Лурье заплакала после решения Мосгорсуда, который отклонил ее жалобу на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной.

    Лурье после заседания суда, которое проходило в закрытом режиме, вышла заплаканной, передает РИА «Новости».

    Защита Лурье намерена продолжить добиваться отмены решения по квартире, сообщила адвокат Светлана Свириденко.

    Напомним, в понедельник апелляционная инстанция признала законным решение Хамовнического суда о возврате певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла в результате мошеннических действий.

    Сама певица стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине.

    Комментарии (34)
    8 сентября 2025, 11:32 • Новости дня
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о «победе» Украины из-за подготовки к выборам

    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

Tекст: Олег Исайченко

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев планирует смириться с потерей территорий при подписании мирного договора в обмен на помощь Запада на будущих выборах. Банковая хочет привести на пост президента Владимира Зеленского или другого управляемого ставленника, который гарантировал бы неприкосновенность нынешней команде, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о «победе» Украины в случае сохранения хоть какой-то территории страны.

    «Заявление Зеленского о «победе» адресовано в первую очередь украинскому электорату в преддверии потенциальных выборов. Тактика Банковой ясна – позиционировать Зеленского как президента-победителя, не отдавшего свою страну на «растерзание» второй армии мира. Более того, это будет преподноситься как единоличная победа Украины при некоторой опосредованной помощи Запада», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Впрочем, даже частичное сохранение Украины как государства соответствует планам европейских и американских «ястребов», не желающих утрачивать антироссийское прокси в центре Восточной Европы. Таким образом, Зеленский выражает готовность следовать условиям Запада при урегулировании украинского кризиса в обмен на помощь в электоральной кампании», – продолжил собеседник.

    «Причем речь на выборах может идти даже не о переизбрании самого Зеленского, а о приходе на пост президента какого-либо управляемого ставленника из команды, который гарантировал бы им постэлекторальную неприкосновенность в уголовном плане, а также сохранение основных финансовых и материальных активов», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что сохранение хоть какой-то части украинской территории будет считаться «победой» Киева. Для обоснования этого тезиса он сказал, что российские власти якобы стремятся «полностью оккупировать» всю Украину.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, с иронией отреагировала на эти заявления, разместив в своем Telegram-канале цитату из песни Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная Маркиза». «Все хорошо, прекрасная Маркиза, / Дела идут и жизнь легка, / Ни одного печального сюрприза, / За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – написала дипломат, приложив видео с клипом на эту песню.

    Ранее Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.

    Путин в ходе пленарного заседания десятого Восточного экономического форума пояснил свою позицию по встрече с украинскими представителями. «Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае, предлагают», – напомнил он.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. На пресс-конференции в Пекине я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам», – подчеркнул российский лидер. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие нарративы запустит украинская пропаганда, если Запад с помощью дипломатии убедит Зеленского отказаться от контролируемой Киевом части Донбасса.

    Комментарии (7)
    8 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку

    ВСУ ударили по Донецку и Макеевке реактивными ракетами-дронами «Паляница»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины задействовали реактивные дроны-ракеты «Паляница» для ударов по Донецку и Макеевке.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Также стало известно, что удары наносились комбинированно, одновременно с использованием ударных беспилотников самолетного типа. По данным источника, всего по Донецку и Макеевке было выпущено не менее 20 беспилотников, при этом большая их часть – дроны-ракеты «Паляница».

    Напомним, в результате удара дрона по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки произошло возгорание как минимум в восьми квартирах. Тажке ВСУ массово атаковали беспилотниками Донецк.

    В марте эксперты сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов против гражданских объектов.

    Комментарии (9)
    8 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией

    Медведев: Противостояние с Россией может привести Финляндию к краху

    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Финляндии должны осознавать последствия противостояния с Россией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, нынешняя политика Хельсинки может привести к полному краху финской государственности, передает ТАСС.

    «Строя в припадке реваншизма новую «линию Маннергейма» (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное – не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда», – написал Медведев в колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

    Он добавил, что Москва больше не собирается «миндальничать» с финской стороной, как это было в 1944 году. По его словам, Россия не намерена делать Финляндии поблажек, а финны «получат ровно то, что заказали».

    Ранее Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией.

    Комментарии (37)
    8 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Глава Роснедр заявил о бесконечных запасах нефти в России

    Казанов заявил о бесконечных запасах нефти в России

    Глава Роснедр заявил о бесконечных запасах нефти в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия располагает 13 млрд тонн рентабельных запасов нефти, которых хватит на 25 лет при текущем уровне добычи, если поддерживать геологоразведку.

    России хватит запасов нефти на любой срок, если будет обеспечена активная геологоразведка и воспроизводство ресурсов, заявил глава Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС. По его словам: «Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов».

    Как отметил Казанов, из 31 млрд тонн запасов нефти только 19 млрд тонн являются подготовленными, а еще 12 млрд тонн – неподготовленные. При переходе в доказанные запасы их объем обычно сокращается, и из 19 млрд тонн доказанных не все экономически рентабельны для добычи. По подсчетам Роснедр, реально пригодными к рентабельной разработке в текущих условиях будут 13 млрд тонн.

    Глава Роснедр уточнил, что при такой оценке обеспеченность запасами нефти составляет 25 лет. При этом Казанов подчеркнул, что для того, чтобы не остаться без запасов к 2051 году, необходимо поддерживать постоянный остаток рентабельных запасов в 13-15 млрд тонн. Он отметил, что для этого стране нужна непрерывная геологоразведка.

    Комментарии (13)
    8 сентября 2025, 11:10 • Новости дня
    Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией
    Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Хельсинки создает инфраструктуру НАТО в непосредственной близости от российской границы, усиливая военную активность региона.

    Медведев заявил, что власти Финляндии проводят курс на подготовку к войне с Россией, вероятно формируя плацдарм для нападения, передает ТАСС. Об этом Медведев написал в своей авторской колонке для агентства.

    «После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», – подчеркнул Медведев.

    По его словам, Североатлантический альянс активно вовлечен в происходящее и занимается освоением всех пяти операционных сред Финляндии: суши, моря, воздуха, космоса и киберпространства. Зампред Совбеза отметил, что усиливается военная активность на этих направлениях.

    Медведев также указал на процесс создания штабной структуры передовых сухопутных сил НАТО в Лапландии у самой российской границы, где численность войск может достигнуть до 5 тыс. человек. Кроме того, по его сведениям, в городе Миккели разворачивается штаб командования сухопутного компонента корпусного уровня объединенных вооруженных сил НАТО.

    Он добавил, что новые военные гарнизоны уже появляются в населенных пунктах, включая Ивало, находящийся всего в 40 километрах от границы России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о готовности экономики России к новому пакету санкций. Он призвал помнить о русофобии европейцев. Медведев также заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы руководствуется эмоциями, а не разумом.

    Комментарии (8)
    8 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году

    Агроном Викулов назвал причины высокого урожая овощей в средней полосе России

    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В этом году довольно щедрый урожай дали томаты, перцы и баклажаны, поскольку для них сложились наиблагоприятнейшие погодные условия в Средней полосе России, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

    «В этом году в средней полосе России сложилась очень хорошая вторая половина лета: тепло, солнечно, умеренно влажно. Это как раз то, что нужно томатам, перцу и семейству баклажанов. Все это поспособствовало очень щедрому урожаю, а вместе с ним из-за таких погодных условий и качество значительно улучшилось», – говорит Викулов.

    При этом в начале лета, продолжает агроном, ранние сорта томатов показали себя не очень хорошо, условия были не такие удачные: слишком жарко и сухо. Дело в том, что томаты родом из Южной Америки, поэтому по своей натуре они очень теплолюбивы и светолюбивы. Оптимальная для них температура варьируется от 22 до 25 градусов в дневное время и 16-18 в ночное. А вот 30-градусная жара для растения критична, пыльца становится стерильной, цветы и завязи могут опадать. Заморозков они тоже не любят.

    Что касается света, рассказывает специалист, то его томату необходимо не менее 8-10 часов в день. Влажность тоже имеет значение, она должна быть умеренной – около 60% в воздухе и 70-80% в почве.

    «Родина томатов – западное побережье (регион Анд), включая территории современных Перу, Эквадора, Боливии, Чили. Дикие предки современных томатов до сих пор встречаются в этих регионах – это многолетние лианы с мелкими плодами. Так что погода – самое главное, что позволило получить в этом году хороший урожай. Чем условия произрастания ближе к родным, природным, тем лучше себя растения чувствуют. Это общий закон», – заключил Викулов.

    Ранее отмечалось, что в Ростовской области из-за весенних заморозков и аномально высокой летней температуры в 41 градус урожай зерновых снизился до 8 млн тонн.

    Комментарии (6)
    8 сентября 2025, 20:43 • Новости дня
    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»

    Мошенники оставляли жертвам фейковый номер полиции якобы «для защиты»

    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    @ Шеметов Максим/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Злоумышленники выдают себя за сотрудников полиции, чтобы убедить граждан звонить по опасному номеру и потерять свои деньги.

    Мошенники все чаще используют сложные схемы и убеждают граждан связываться с ними, представляясь сотрудниками полиции, передает РИА «Новости». Как пояснили в МВД, злоумышленники звонят на домашний телефон, представляются участковым и сообщают тревожную информацию о якобы выявленной группе мошенников. После этого они оставляют номер телефона, по которому якобы можно связаться «для защиты».

    Через некоторое время мошенники снова звонят жертве и вымогают деньги, угрожая и запугивая. Жертве предлагают позвонить по оставленному номеру, чтобы получить «инструкции по защите» своих средств.

    В МВД уточнили, что лжесотрудник дает подробные указания, как якобы обезопасить свои средства, убеждая жертву действовать строго по инструкции. В результате потерпевшая сторона переводит деньги вымогателям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Центра безопасности Мax в августе заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов. В столице мошенники заставили тринадцатилетнюю девочку перевести с банковских счетов своей бабушки более 1,2 млн рублей. Злоумышленники разработали новую схему для получения доступа к «Госуслугам» под предлогом обновления данных об образовании.

    Комментарии (12)
    8 сентября 2025, 22:00 • Новости дня
    Зеленский назвал свой главный запрос на заседании в формате «Рамштайн»

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    «Провел сегодня Ставку – прежде всего, технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график снабжения. Защита нашей украинской критической инфраструктуры и, прежде всего, энергетики», – сообщил Зеленский в Telegram-канале.

    По его словам, Украина, которую в Лондоне представит министр обороны Денис Шмыгаль, попросит новые системы ПВО у западных партнеров.

    «Усиление ПВО – цель номер один для этого «Рамштайна» и в целом наших контактов в Европе и США, – приводит ТАСС слова Зеленского в видео.

    Глава киевского режима отметил, что впереди много работы с партнерами, кроме того, он обсудил со Шмыгалем нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2026 году.

    Переговоры в формате «Рамштайн» – этом ежемесячные консультации стран, предоставляющих Украине оружие. Первое заседание состоялось в апреле 2022 года на авиабазе ВВС США в немецком городе Рамштайн. Во вторник, 9 сентября, состоится очередная серия переговоров в Рамштайне, в которой будут участвовать 56 стран и генсек НАТО Марк Рютте, сообщил телеканал Sky News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дании начали строить совместный завод для выпуска ракетных и беспилотных компонентов для Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Дания оказала наибольшую поддержку Украине в пересчете на душу населения.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 12:07 • Новости дня
    Анонсирован старт поставок российского газа в Иран

    Иран сообщил о начале первых поставок газа из России через несколько месяцев

    Анонсирован старт поставок российского газа в Иран
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев, а обсуждение цены завершится после визита российской делегации в Тегеран, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

    По его словам, поставки российского газа в Иран стартуют в течение нескольких месяцев, передает ТАСС.

    По информации дипломата, на следующей неделе в Тегеран прибудет делегация из России для завершения переговоров по импорту газа. «Российские представители энергетического сектора приедут в Тегеран на следующей неделе для завершения переговоров по импорту газа из России», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Джалали уточнил, что все ключевые вопросы между сторонами согласованы, за исключением цены. Первый этап поставок планируется реализовать в ближайшие месяцы, хотя дальнейшее наращивание экспорта потребует новой инфраструктуры.

    Посол добавил, что Россия примет на себя инвестиции в развитие необходимой инфраструктуры для следующих этапов поставок. По словам Джалали, на втором и третьем этапах будет создана новая инфраструктура, финансирование которой обеспечат российские компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана Казем Джалали заявил, что поставки российского газа в Иран начнутся в ближайшее время. Иран завершил подготовку инфраструктуры для транзита газа из России. Стороны планируют создание новых газовых коридоров между Россией и Ираном.

    Комментарии (6)
    8 сентября 2025, 22:36 • Новости дня
    МИД Эстонии вызвал поверенного России для вручения ноты протеста
    МИД Эстонии вызвал поверенного России для вручения ноты протеста
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ноту протеста из-за российских самолетов на границе с прибалтийской страной.

    «Сегодня, 8 сентября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии 7 сентября», – сказано в сообщении на сайте МИД Эстонии.

    Там уточнили, что инцидент произошел в районе острова Вайндлоо, где российский вертолет МИ-8 без разрешения якобы вошел в воздушное пространство Эстонии и оставался там около четырех минут.

    По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, это был еще один серьезный и достойный сожаления инцидент, особенно в свете того факта, что это было третье подобное нарушение в 2025 году, указано в сообщении.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, портал ERR сообщил о вызове в МИД страны временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина в связи с ударами ВС России по целям на Украине. Также в августе министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства, получив ответный жест из Москвы.

    Кроме того, Министерство обороны Эстонии в сентябре выступило с инициативой по снижению бюрократии для натовских военных самолетов, чтобы облегчить их использование эстонского воздушного пространства

    Комментарии (8)
    8 сентября 2025, 13:32 • Новости дня
    В СПЧ разъяснили причину денонсации Россией Европейской конвенции о пытках

    Член СПЧ Брод: Россия выходит из Европейской конвенции о пытках из-за враждебности Совета Европы

    В СПЧ разъяснили причину денонсации Россией Европейской конвенции о пытках
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Отказ от Европейской конвенции по пыткам не означает, что Российская Федерация дает «зеленый свет» пыткам и бесчеловечному обращению с подозреваемыми осужденными гражданами, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, комментируя внесение российским президентом Владимиром Путиным в Госдуму соответствующего проекта.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на рассмотрение законопроект о прекращении действия Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также соответствующих протоколов. Отмечается, что с 2023 года Россия не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ, а обращения по этому поводу остаются без ответа.

    «Прекращение данной конвенции – это логичный шаг, который следует из того, что Россия вышла из Совета Европы. А значит, все обязательства, связывающие Россию и Совет Европы, должны быть прекращены. А вышли мы из СЕ, поскольку СЕ превратился в политизированную, недружественную организацию, которая поддерживала и поддерживает агрессивный украинский режим, сеющий смерть и совершающий военные преступления. Поэтому смысла работать в этой структуре в данном ее виде не было», – говорит Брод.

    По его словам, отказ от Европейской конвенции по пыткам не означает, что Российская Федерация дает «зеленый свет» пыткам и бесчеловечному обращению с подозреваемыми осужденными гражданами. Во-первых, запрет на пытки закреплен в российской Конституции, за пытки предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, в сфере международного права все еще действует Всеобщая декларация прав человека и Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения наказания, принятая в 1984 году.

    «ОНК (Общественная наблюдательная комиссия), уполномоченные по правам человека, правозащитные организации должны продолжать мониторинг проблемы применения пыток в нашей стране, оперативно откликаться на жалобы и обращения, связанные с теми, кто пострадал от пыток. И естественно, должен работать принцип неотвратимости наказания, жесткой ответственности за применение пыток. Нужно продолжать курс на правовое просвещение сотрудников силовых структур, чтобы они понимали бесчеловечность и антигуманность подобных методов, предусмотренную законом ответственность», – заключил Брод.

    Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ о расторжении с Норвегией, Финляндией и Швецией международного Баренцева секретариата, а также о прекращении совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Комментарии (2)
    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    Володин: Франция устала от позора Макрона
    Кадыров раскрыл подробности удара возмездия по генштабу ВСУ
    Индия начала избавляться от гособлигаций США еще до пошлин Трампа
    Украинку в Чикаго оштрафовали на 20 тыс. долларов за русофобию
    Охранника в Петербурге задержали за интимную связь с восьмиклассником
    Cына налогового инспектора заподозрили в смертельном ДТП в Воронеже

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Отставка правительства Франции толкает к отставке Макрона

    Вот уже четвертый с начала прошлого года премьер-министр уходит в отставку во Франции – и вновь он изгнан парламентом. Происходящее уже называют «самым большим политическим кризисом за весь период Пятой республики». Мало того: все активнее звучат требования об отставке и президента Франции Эммануэля Макрона. Что происходит? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
