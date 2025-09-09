СМИ: Cына налогового инспектора заподозрили в смертельном ДТП в Воронеже

Baza: Cына налогового инспектора заподозрили в смертельном ДТП в Воронеже

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария произошла 3 сентября, 31-летний мужчина за рулем иномарки на скорости влетел в припаркованный полуприцеп, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

22-летняя пассажирка скончалась на месте, водителя госпитализировали. Медицинское освидетельствование показало, что виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

В 2022 году этого водителя уже лишали водительских прав за аналогичное нарушение, а спустя полтора года он снова задерживался за вождение в нетрезвом виде. Тогда против него было возбуждено уголовное дело. Родственники погибшей выразили опасения, что виновник аварии может избежать наказания из-за того, что его мать занимает должность главного государственного налогового инспектора в управлении ФНС по Воронежской области.

По их данным, сын чиновницы уже выписался и находится на свободе.

В октябре 2024 года в Подмосковье водитель на автомобиле Fiat сбила женщину и ее маленького сына, переходивших дорогу, женщина погибла, а ребенок оказался в больнице.

В 2023 году в Тюменской области местный депутат на тракторе насмерть переехал ребенка.