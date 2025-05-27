После ДТП с автобусом под Воронежем возбудили уголовное дело

Дело возбудили из-за небезопасных услуг после аварии с автобусом под Воронежем

Tекст: Денис Тельманов

Уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено после серьезного ДТП с участием автобуса и двух грузовиков в Воронежской области, передает РИА «Новости».

Следователи СК провели осмотр места аварии и транспортных средств, а также допросили очевидцев происшествия. В рамках дела назначены судебные экспертизы.

По версии следствия, водитель рейсового автобуса MAN не выдержал безопасную дистанцию до грузовика Dongfeng, что привело к столкновению на трассе М-4 «Дон». После этого по инерции грузовик столкнулся с «КамАЗом».

В результате аварии пострадали водители автобуса и грузовика Dongfeng, а также двенадцать пассажиров автобуса. Всего в автобусе на момент происшествия находились сорок человек, следовавших по маршруту «Елец – Воронеж».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на улице Грина коммерческий и городской автобусы столкнулись, в результате чего три пассажира получили травмы и были отправлены в больницы.

На трассе М-5 «Урал» в Раменском районе рейсовый автобус столкнулся с двумя остановившимися автомобилями, пострадали 14 человек, среди которых двое детей.

В Нестеровском районе под Калининградом школьный автобус с 28 детьми столкнулся с автомобилем Opel при выезде на главную дорогу, пострадавших не было.