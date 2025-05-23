Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Автобус с детьми попал в ДТП под Калининградом
В Нестеровском районе под Калининградом школьный автобус с 28 детьми столкнулся с автомобилем Opel при выезде на главную дорогу, обошлось без пострадавших.
Дорожное происшествие с участием школьного автобуса и автомобиля Opel произошло 23 мая в Нестеровском районе под Калининградом, передает РИА «Новости».
По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автобуса не уступил дорогу при выезде со второстепенной полосы, что и стало причиной столкновения. Пресс-служба ведомства уточнила: «В момент ДТП в салоне автобуса находились 28 детей, никто из них не пострадал».
Кроме того, инспекция сообщила, что автобус, использовавшийся для перевозки школьников, не был оборудован видеорегистратором. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все детали случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Михайловском округе Запорожской области школьный автобус подвергся атаке украинского беспилотника, в результате чего был ранен ребенок. В Никитовском районе Горловки школьный автобус также повредил дрон украинских войск, пострадавших не обнаружено.