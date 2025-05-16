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Украинский беспилотник ударил по школьному автобусу в Горловке
Школьный автобус пострадал в Никитовском районе Горловки от удара украинского БПЛА
В Никитовском районе Горловки зафиксировано повреждение школьного автобуса вследствие атаки беспилотника украинских войск, пострадавших не обнаружено.
Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько, передает ТАСС. По его словам, удар беспилотника пришелся по школьному автобусу, находившемуся в районе поселка Никитовка в Горловке.
«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус», – заявил Приходько. Данные о возможных пострадавших отсутствуют, власти продолжают уточнять обстоятельства произошедшего.
Согласно уточнениям, в момент атаки в автобусе не было детей или взрослых, транспортное средство получило механические повреждения корпуса.
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