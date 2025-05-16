БПЛА ВСУ атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

О новых атаках ВСУ на Валуйский и Шебекинский округа сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, атаки беспилотников продолжились по нескольким населенным пунктам региона.

В Валуйках в результате взрывов повреждены автомобиль и промышленное здание, в поселке Уразово взрыв дрона вызвал повреждение газовой трубы, однако утечка была оперативно устранена. В селе Соболевка пострадало остекление частного дома, а в хуторе Леоновка поврежден грузовик.

В городе Шебекино дрон атаковал территорию предприятия, повредив грузовик, фасад и остекление здания. В селе Ржевка беспилотник повредил надворную постройку частного дома. В селе Мешковое сбитый системой РЭБ дрон причинил повреждения линии электропередачи.

Ранее Гладков сообщил, что более 320 человек стали жертвами атак со стороны Украины на территории Белгородской области с февраля 2022 года.

В среду Гладков сообщил, что в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины пострадали мирные жители.

Напомним, пять человек получили травмы, в том числе сотрудники скорой помощи, в Шебекинском округе и Шебекино после ударов украинских беспилотников.