Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.4 комментария
Иран подтвердил гибель командующего военно-космическими силами КСИР
Военные Ирана подтвердили гибель командующего ВКС КСИР Хаджизаде
Командующий военно-космическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде погиб при атаке Израиля на один из центров подразделения, заявили в Корпусе стражей исламской революции Ирана.
Командование вооруженных сил Ирана официально подтвердило гибель главы военно-космических сил КСИР Амир-Али Хаджизаде в результате израильских ударов, передает РИА «Новости».
В заявлении Корпуса стражей исламской революции отмечается, что Хаджизаде погиб при атаке Израиля на один из центров КСИР.
В КСИР подчеркнули, что вместе с командующим погибли и другие военнослужащие.
Ранее Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства страны и физиков-атомщиков.
Израильские военные заявили о гибели командования ВВС Ирана в штабе.
В результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.
Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.