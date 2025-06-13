Израильские военные заявили о гибели командования ВВС Ирана в штабе

Tекст: Валерия Городецкая

Ему сообщили об этом во время заседания по оценке обстановки, которое он провел совместно с начальником Генерального штаба армии Израиля Эялем Замиром и директором разведслужбы «Моссад» Давидом Барнеа, пишет портал Ynet, передает ТАСС.

Напомним, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

Иранские военные официально сообщили о смерти командующего КСИР Хосейна Салами после ночного ракетного удара, который был нанесен Израилем.

Политолог Станислав Тарасов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что удары Израиля по территории Ирана – это провокация, которая создает угрозу большой войны на Ближнем Востоке с вовлечением региональных стран и мировых держав.