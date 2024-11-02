Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.3 комментария
Путин направил соболезнования Вучичу из-за трагедии в Нови-Саде
Путин выразил соболезнования Вучичу после обрушения на вокзале Нови-Сада
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией на вокзале в Нови-Саде, где обрушение бетонного козырька унесло жизни 14 человек.
Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнований сербскому коллеге Александру Вучичу в связи с трагическим происшествием в Нови-Саде, сообщает ТАСС.
В тексте послания, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием... Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа».
Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Трагедия произошла в пятницу, когда в Нови-Саде, втором по численности населения городе Сербии, обрушился 50-метровый бетонный козырек на здании железнодорожного вокзала. В результате инцидента погибли не менее 14 человек. В настоящее время проводится расследование причин обрушения.
Российское посольство и Россотрудничество отреагировали на трагедию в Нови-Саде, выразив соболезнования.