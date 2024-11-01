Россия выразила соболезнования Сербии после трагедии в Нови-Саде

Россотрудничество и посольство России выразили соболезнования после гибели 14 человек в Сербии

Tекст: Максим Попов

Российское посольство в Сербии и представительство Россотрудничества выразили соболезнования в связи с гибелью 14 человек на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где обрушился козырек, передает ТАСС.

«В связи с сегодняшней трагедией в Нови-Саде посольство РФ выражает самые искренние соболезнования семьям погибших и народу Сербии. Надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших в этом несчастье», - говорится в Telegram-канале посольства.

Представительство Россотрудничества также выразило поддержку в социальных сетях. Как отмечается в сообщении, сотрудники Русского Дома в Белграде глубоко потрясены вестью о трагическом событии в Нови-Саде и выражают самые искренние соболезнования семьям погибших.

Напомним, в результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде погибли 14 человек, среди которых граждане Сербии и Северной Македонии. Личности пяти пострадавших пока не установлены. Причины обрушения 50-метровой бетонной конструкции выясняются.