Наблюдатели не выявили нарушений на референдуме в Казахстане

Наблюдатели ШОС, ОТГ и СВМДА не зафиксировали нарушений на референдуме в Казахстане

Tекст: Ольга Иванова

Василенко подчеркнул, что в центре содействия международным наблюдателям в Астане состоялась серия брифингов, где представители международных миссий подтвердили соблюдение всех норм законодательства Казахстана при проведении голосования. По словам участников, референдум, связанный с вопросом строительства атомной электростанции, был проведен открыто, свободно и легитимно, сообщает ТАСС.

«Республиканский референдум проходит в соответствии с действующим законодательством. Ни одного нарушения на участках ими не было выявлено», – сообщил Василенко, ссылаясь на заявления глав миссий. Наблюдатели отметили высокие стандарты организации референдума и выразили уверенность в его результатах.

Голосование на республиканском референдуме о возможности строительства первой атомной электростанции в Казахстане началось в воскресенье. Вопрос, который предстоит решить участникам, звучит так: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Жители страны должны ответить «да, согласен» или «нет, не согласен».