Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.10 комментариев
Наблюдатели не выявили нарушений на референдуме в Казахстане
Наблюдатели ШОС, ОТГ и СВМДА не зафиксировали нарушений на референдуме в Казахстане
На референдуме в Казахстане по вопросу строительства атомной электростанции международные наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации тюркских государств (ОТГ) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) не обнаружили никаких нарушений, заявив о полной легитимности процесса, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Роман Василенко на брифинге, проходившем в Астане.
Василенко подчеркнул, что в центре содействия международным наблюдателям в Астане состоялась серия брифингов, где представители международных миссий подтвердили соблюдение всех норм законодательства Казахстана при проведении голосования. По словам участников, референдум, связанный с вопросом строительства атомной электростанции, был проведен открыто, свободно и легитимно, сообщает ТАСС.
«Республиканский референдум проходит в соответствии с действующим законодательством. Ни одного нарушения на участках ими не было выявлено», – сообщил Василенко, ссылаясь на заявления глав миссий. Наблюдатели отметили высокие стандарты организации референдума и выразили уверенность в его результатах.
Голосование на республиканском референдуме о возможности строительства первой атомной электростанции в Казахстане началось в воскресенье. Вопрос, который предстоит решить участникам, звучит так: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Жители страны должны ответить «да, согласен» или «нет, не согласен».