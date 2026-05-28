Асафов: ЕР масштабирует успешные практики Дальнего Востока и Арктики

Tекст: Алексей Нечаев

«Дальний Восток и Арктика – это огромные, сложные, но очень перспективные территории. Именно здесь сегодня рождаются решения, которые затем работают на всю страну. Не случайно ключевой форум по развитию регионов прошел во Владивостоке – для жителей этих территорий результат уже виден», – сказал политолог Александр Асафов.

По его словам, главное достижение – люди снова верят в свой край. «Вице-премьер Юрий Трутнев на форуме привел решающий аргумент: благодаря системной работе на Дальнем Востоке удалось переломить негативный демографический тренд. Отток населения сменился притоком молодых специалистов. Для избирателя это означает главное – здесь можно строить карьеру, растить детей и чувствовать себя уверенно», – пояснил эксперт.

«Почему это стало возможным? Потому что за каждой мерой стоит конкретная помощь человеку. Программы «Земский доктор» и «Земский учитель» закрывают проблему нехватки кадров в школах и больницах. «Дальневосточный гектар» дает людям землю и возможность реализовать свои проекты. Субсидирование авиаперевозок делает регионы доступными. Все эти инструменты родились при поддержке партии – и каждый из них решает реальную, а не бумажную проблему», – указал Асафов.

Именно этот подход, по его словам, лег в основу работы «Единой России» над новой Народной программой. «Чтобы она отражала истинные запросы людей, к ее разработке привлекли максимально широкий круг участников: губернаторов, ветеранов и участников СВО, молодежь, учителей, коренные малочисленные народы и даже жителей самых труднодоступных поселков. Их голос услышан», – подчеркнул он.

Что войдет в программу уже сейчас? «Во-первых, продолжение проектов, которые уже доказали свою пользу: социальная газификация для малых городов и сел, а также капитальный ремонт школ. Для семьи с детьми это напрямую означает качественное образование рядом с домом и тепло в квартире без космических счетов», – перечислил Асафов. – «Во-вторых, партийный контроль за реализацией мастер-планов городов. Этот инструмент отлично отработал на Дальнем Востоке – и теперь его распространят на всю страну. Городская среда перестанет быть «головной болью» и станет точкой роста».

В партийное программе появится специальный раздел, посвященный Арктике. «Базовая задача – дороги и логистика: субсидирование авиаперелетов, развитие беспилотного транспорта. Для жителя арктического поселка это устойчивая связь с большой землей – возможность улететь, привезти товары, получить услуги. И только на такой основе можно говорить о создании инфраструктуры для креативных индустрий, что повысит привлекательность этих регионов для молодых специалистов», – подчеркнул политолог.

Отдельное внимание уделено энергетике. «Прорывное решение – атомные станции малой мощности. Это компактные АЭС, которые дают свет и тепло там, где тянуть обычные сети бессмысленно дорого. Яркий пример – плавучая станция «Академик Ломоносов», которая уже работает в чукотском Певеке. Вторую строят в Якутии, третью готовят для золотодобытчиков Чукотки. Для местных жителей это стабильное тепло зимой и рабочие места – без привязки к дорогому привозному углю или дизелю», – добавил он.

Кроме того, вопросы развития Дальнего Востока и Арктики давно переросли региональную повестку и играют важную роль на федеральном уровне. «Инициативы, рожденные здесь, войдут в новую Народную программу и станут ориентиром для всей России на годы вперед. Это не лозунги, а конкретный план, где за каждым пунктом – улучшение жизни конкретной семьи», – заключил Асафов.

Ранее во Владивостоке прошел шестой отчетно-программный форум Единой России «Есть результат!», посвященный развитию Дальнего Востока и Арктики. «Это особая территория с огромными возможностями и задачами, требующими нестандартных точных решений», – сказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Владивосток стал шестой площадкой форума. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, где обсуждались промышленность, молодежная политика, ЖКХ и здравоохранение. В совокупности с 74 региональных форумов в новую Народную программу «Единой России» уже поступило 1,5 миллиона инициатив от граждан. Итоговый документ партия представит на съезде в августе.