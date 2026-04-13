Трамп опубликовал собственный портрет в образе целителя

Американский лидер Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе целителя.
На картинке, сгенерированной искусственным интеллектом, президент США изображен в светлой одежде и красной накидке; он возлагает руку на мужчину, лежащего на больничной койке. Вокруг Трампа – стоящие рядом женщина в молитвенной позе, военный и медицинский работник, передает РИА «Новости».
Фон композиции насыщен патриотической символикой: на изображении присутствуют американский флаг, статуя Свободы, Капитолий, а также военные самолеты и орлы. Художественная стилистика публикации совмещает религиозные и патриотические мотивы, подчеркивая образ Трампа как национального лидера и «целителя».
Примечательно, что сам глава Белого дома не сопроводил публикацию какими-либо комментариями или объяснениями. Позже он разместил еще одно изображение, где на поверхности, напоминающей лунную, возвышается башня с его именем. Эти публикации стали поводом для активного обсуждения в американских СМИ и социальных сетях.
Ранее президент США заявил, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, «не набравшимся смелости» сделать это самим.