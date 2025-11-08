Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.13 комментариев
Пожар в производственном здании под Екатеринбургом локализован
Пожар на складе стройматериалов в поселке Медный под Екатеринбургом удалось локализовать – пламя распространилось на 800 кв. метров, угрозы соседним зданиям нет, сообщили в региональном главке МЧС.
Ликвидация крупного возгорания на складе стройматериалов в поселке Медный под Екатеринбургом завершена, передает ТАСС. Огонь, ранее распространившийся на площади 800 квадратных метров, удалось остановить.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в настоящий момент угрозы дальнейшего распространения пламени нет.
Ранее в поселке Медный под Екатеринбургом произошел крупный пожар на производственном объекте со стройматериалами. Пламя охватило 800 кв. м двухэтажного здания.