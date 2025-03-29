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Водолацкий: Киев использует зерновую сделку для получения оружия
Депутат Госдумы первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что Украина может получать западное вооружение под прикрытием зерновых поставок через Черное море.
По его словам, возобновление черноморской зерновой инициативы может стать прикрытием для поставок западного вооружения на Украину, передает ТАСС.
Водолацкий отметил, что Украина соглашается на эту сделку под влиянием западных партнеров, которые поддерживают президента Зеленского и подталкивают его к эскалации боевых действий.
По словам Водолацкого, под видом зерновых поставок в Одессу могут поступать вооружение и боеприпасы. Он выразил уверенность, что западные силы стремятся усилить военное напряжение в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий.
Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.