Tекст: Александра Юдина

По его словам, возобновление черноморской зерновой инициативы может стать прикрытием для поставок западного вооружения на Украину, передает ТАСС.

Водолацкий отметил, что Украина соглашается на эту сделку под влиянием западных партнеров, которые поддерживают президента Зеленского и подталкивают его к эскалации боевых действий.

По словам Водолацкого, под видом зерновых поставок в Одессу могут поступать вооружение и боеприпасы. Он выразил уверенность, что западные силы стремятся усилить военное напряжение в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий.

Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.