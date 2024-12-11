Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.7 комментариев
Экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой
Ким Ен Хен пытался совершить суицид в следственном изоляторе Сеула
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался покончить с собой в следственном изоляторе, однако благодаря вмешательству сотрудников охраны его жизнь была спасена, сообщило «Рехнап».
По информации агентства, экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен предпринял попытку самоубийства в следственном изоляторе Сеула. Инцидент произошел в туалете перед выдачей ордера на арест, но благодаря оперативным действиям сотрудников, экс-министр остался жив, передает РИА «Новости».
Согласно заявлению главы пенитенциарной службы Син Ен Хэ, состояние здоровья Ким Ен Хена теперь не вызывает опасений, и он помещен под охрану.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 9 декабря суд Южной Кореи принял решение об аресте Ким Ен Хена, подозреваемого в реализации решения президента Юн Сок Еля о введении военного положения. До этого южнокорейская прокуратура присвоила президенту статус подозреваемого по делу о мятеже.