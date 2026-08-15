Bloomberg: Азия начала отказываться от черноморской сельхозпродукции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Страны Юго-Восточной Азии вынуждены искать новых поставщиков сельскохозяйственной продукции из-за снижения объемов экспорта из Черноморского региона, передают «Вести» со ссылкой на Bloomberg.

Индонезия уже законтрактовала поставки пшеницы из Австралии на сентябрь и октябрь. По данным агентства, аналогичные шаги предприняли и другие страны региона. Импортеры из Бангладеш рассматривают предложения румынских поставщиков, а также направляют запросы компаниям из Северной Америки.

Индия столкнулась с задержками в поставках подсолнечного масла из Черноморского региона. В результате страна перешла на закупки пальмового, соевого и рапсового масла у производителей из Аргентины и государств Прибалтики.

Перебои с отгрузками пришлись на пик сезона. В этот период черноморская пшеница традиционно доминирует на мировом рынке благодаря снижению цен.

Напомним, из-за ударов украинских дронов Россия закрыла порты в Азовском море.

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После недавней атаки на Новороссийск Минсельхоз создал специальный штаб для координации перевозок зерна.