Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Bloomberg: Азия начала отказываться от черноморской сельхозпродукции
Государства азиатского региона стали массово переходить на закупки зерна и масла у альтернативных экспортеров на фоне напряженности в черноморской акватории, пишут американские СМИ.
Страны Юго-Восточной Азии вынуждены искать новых поставщиков сельскохозяйственной продукции из-за снижения объемов экспорта из Черноморского региона, передают «Вести» со ссылкой на Bloomberg.
Индонезия уже законтрактовала поставки пшеницы из Австралии на сентябрь и октябрь. По данным агентства, аналогичные шаги предприняли и другие страны региона. Импортеры из Бангладеш рассматривают предложения румынских поставщиков, а также направляют запросы компаниям из Северной Америки.
Индия столкнулась с задержками в поставках подсолнечного масла из Черноморского региона. В результате страна перешла на закупки пальмового, соевого и рапсового масла у производителей из Аргентины и государств Прибалтики.
Перебои с отгрузками пришлись на пик сезона. В этот период черноморская пшеница традиционно доминирует на мировом рынке благодаря снижению цен.
Напомним, из-за ударов украинских дронов Россия закрыла порты в Азовском море.
Российские военные нанесли серьезный ущерб экспортной инфраструктуре украинского Одесского узла.
После недавней атаки на Новороссийск Минсельхоз создал специальный штаб для координации перевозок зерна.