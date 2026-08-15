Оператор БПЛА Мираж рассказал о необходимости захода на цель на полном газу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Атака на максимальной скорости позволяет сохранить устойчивость аппарата в воздухе, это было установлено в ходе боевой работы, пояснил Мираж, передают «Вести».

«В боевой работе было выявлено, что лучше заходить на полном газу. Потому что сначала пропадает картинка, потом управление. Даже если картинка пропадает, самолет идет на полном ходу, оператор может его выдержать вслепую благодаря воздействию ветра – он не будет носить его в сторону, и на полном ходу она [картинка] более устойчиво держится», – рассказал военнослужащий.

Специалист отметил, что при таком маневре беспилотник продолжит двигаться по заданному маршруту. Даже если пропадет видеосигнал и управление, дрон достигнет цели.

Напомним, в российские войска начали поступать специализированные дроны-перехватчики для борьбы с вражескими аппаратами.

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что создание аналитического центра в группировке «Восток» меняет скорость принятия решений и резко сокращает цикл «обнаружил – поразил».