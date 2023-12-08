«Калашников» начал поставки в войска комплектов «Стрелок»

Психолог объяснил связь буллинга с трагедией в брянской гимназии

Психолог Зинченко рассказал, как школьный буллинг может перерасти во вспышку агрессии

Tекст: Татьяна Косолапова

«Травля и агрессия среди подростков были всегда. Еще советский кинематограф поднимал проблему травли в школе фильме «Чучело». Этот феномен обращает нас к возрастно-психологическим особенностям подростков и их эмоциональной сфере. Именно в младшем подростковом возрасте (12–14 лет) происходит активное развитие самооценки, формируется идентичность», – говорит Зинченко.



Подросток стремится ощутить себя принятым, понимаемым в различных социальных группах, сообществах, быть частью какого-то сообщества. В этом возрасте психика ребенка крайне ранима, любая негативная оценка со стороны сверстников или значимых взрослых, кумиров может вызвать у подростка ощущение одиночества, сильной обиды, даже полного разочарования в жизни и в себе.

Поэтому говоря о последствиях буллинга, продолжает собеседник, необходимо учитывать множество психологических факторов: в каком эмоциональном состоянии находился подросток, была ли у него возможность поделиться с кем-то своими переживаниями, чувствовал ли он поддержку, насколько причина буллинга была для него значимой и приносящей болезненные переживания.

«Каждый ребенок пытается справиться со своими трудностями по-своему. Кому-то необходимо побыть одному, успокоиться и найти силы выстоять, кому-то – поделиться с близкими и попросить о помощи, а кто-то выбирает в качестве защиты нападение. Тогда агрессия становится способом не подпустить обидчиков к своим личным переживаниям и не дать ему возможность ранить самые больные места», – говорит психолог.

Если у ребенка нет источников поддержки, он не принят в значимой для него группе, не может поделиться с родителями и учителями, то он чувствует себя одиноким и беспомощным, подчеркивает эксперт. В таком состоянии подростком руководит страх и поиск спасения любыми способами. Риск заключается в том, кто в этот момент протянет этому «раненому» ребенку руку и предложит способ решения проблемы.

«Хорошо, если рядом окажется внимательный родитель, школьный психолог-тьютор, который заметит, что с подростком происходят какие-то негативные изменения и он нуждается как минимум в психологической поддержке, а может и в профессиональной психологической помощи. Но, к сожалению, иногда подростки обращаются за помощью к сомнительным источникам, которые могут предлагать в том числе и кардинальные меры, манипулируя желанием ребенка как можно быстрее избавиться от дискомфорта и сильнейшего стресса. И тогда эта агрессия не столько проявление личности ребенка, сколько подражание под воздействием страха и напряжения», – объясняет Зинченко.

В связи с этим в первую очередь необходимо понимать, что профилактика по поддержке нормального климата в школе и дома – это задача всех участников образовательного и воспитательного процессов. Если ребенку уделяется внимание дома, ему помогают адаптироваться в школе, сопровождают социализацию и взросление, организуют возможность самореализации для подростка, проводят психологическую диагностику, групповую и индивидуальную работу, то он развивается в стабильном последовательном и благоприятном климате, позволяющим ему доверять миру и даже вносить свой вклад в его развитие.

«Если же мы несистемно, непоследовательно пытаемся изредка померить среднюю психологическую температуру в классе, выявить какие-то популярные трудности и возложить на педагога-психолога ответственность за решение всех подростковых проблем, то мы, скорее всего, упустим как раз того ребенка, который испытывает не типичные трудности и свои индивидуальные переживания. Поэтому воспитание и внимание к каждому ребенку во всех сферах его жизни может помочь ему везде и всюду чувствовать, что он не один и вокруг него есть профессионалы и близкие люди, готовые оказать ему поддержку и помощь», – указывает эксперт.

Свидетелям стрельбы в брянской гимназии необходимо организовать получение профессиональной психологической помощи, поскольку речь идет о чрезвычайной ситуации, сильнейшем стрессе и кризисе, который пережили все пострадавшие и свидетели стрельбы. Специалисты смогут снизить острую тревогу и оценить общее психологическое состояние детей.

«Дальнейшее комплексное сопровождение детей, переживших сильный стресс, необходимо осуществлять в оперативном межведомственном взаимодействии медицинских психологов, детских психологов и психиатров, педагогов-психологов, родителей. Только обеспечив регулярное тотальное внимание к изменениям в эмоциональном состоянии ребенка, мы сможем оказать своевременную помощь и минимизировать риски возникновения психических и психологических расстройств, травматизации и тревожности», – заключил Зинченко.

В четверг брянской гимназии ученица восьмого класса принесла в учебное заведение охотничье ружье, которое принадлежало ее отцу, и произвела выстрелы. В результате стрельбы есть жертвы, сама школьница, которая принесла огнестрельное оружие, покончила с собой. В качестве приоритетной версии стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками.

В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по г. Брянску: 8(4832)74-50-95.