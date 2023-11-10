Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
«Калашников» начал поставки обновленных комплектов формы из поглощающей ИК-лучи ткани
Входящая в концерн «Калашников» компания «Триада-ТКО» начала поставки обновленных всесезонных комплектов полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих, верхняя часть которого сделана из ткани, поглощающей инфракрасные лучи, сообщили в пресс-службе концерна.
Согласно сообщению пресс-службы, ООО «Триада-ТКО» (концерн «Калашников») начало поставки обновленной версии костюмов демисезонных и утепленных из состава ВКПО 3.0 в адрес заказчика, теперь на куртках костюмов демисезонного и утепленного добавлены погоны, которых не было в предыдущей версии ВКПО 3.0, также верхняя часть костюмов выполнена из ткани с ИК-ремиссией, передает ТАСС.
В «Калашникове» отметили, что демисезонный костюм состоит из куртки и брюк из износостойкого неутепленного немембранного высокоэластичного в четырех направлениях материала, брюки оснащены вставками для защиты коленных суставов, дополнительные карманы позволят разместить необходимое имущество. Там добавили, что утепленный костюм состоит из куртки и брюк-самосбросов, изготовлен из износостойкого материала с мембранным покрытием, синтетический утеплитель обеспечивает термоизоляцию, сохраняет свои свойства после компрессии и в намокшем состоянии. Конструкция костюма позволяет утеплиться за минимальное время даже на непродолжительных остановках.
Напомним, в мае в «Калашникове» рассказали, что компания «Триада-ТКО» начала поставки разработанного совместно со специалистами Минобороны всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0).