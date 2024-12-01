  • Новость часаХуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков
    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    Роскосмос заявил о готовности обеспечить ВС России комплексом «Орешник»
    Япония начала обсуждение планов создания «азиатской НАТО»
    Член СПЧ рассказала о подвиге российского солдата, выжившего под обстрелами ВСУ
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    21 комментарий
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    27 комментариев
    1 декабря 2024, 16:01 • В мире

    В Прибалтике «правильных русских» решили «пустить в расход»

    В Прибалтике «правильных русских» решили «пустить в расход»
    @ Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    Последнее в Латвии государственное радио на русском языке оказалось на грани закрытия. Парадокс в том, что сотрудники этого СМИ – те, кого называют на Западе «правильными русскими». Они за деньги Латвии борются с «агрессивной Россией» и восхваляют киевский режим. И тем не менее местные националисты имеют к ним большие претензии. Почему?

    Еще каких-то десять лет назад Латвия всерьез намеревалась бросить вызов России на информационном пространстве. Латышские власти очень напугало единодушие, с которым жители Крыма проголосовали за возврат в состав России.

    В этой стране, как и в целом на Западе, до сих пор принято считать, что крымчане были «оболванены российской пропагандой». Так почему бы не создать собственный пропагандистский «облучатель», который окажется мощнее российского? Причем «облучать» им предполагалось не только «собственных» русских (на тот момент были сильны опасения, что Даугавпилс и Нарва могут последовать примеру Крыма), но и россиян и вообще всех русских, где бы они ни жили.

    Поэтому еще в сентябре 2014 года «Латвийское телевидение» с помпой объявило, что существенно расширяет число своих русскоязычных программ (для них был отведен специальный телеканал LTV7). Это объяснялось необходимостью «предоставить жителям, для которых латышский язык не является родным, возможность получать правдивую, объективную и профессиональную информацию о событиях в Латвии, странах Балтии и в мире».

    Затем было создан общий для республик Прибалтики русскоязычный телеканал. Латвийский политолог Ивар Иябс охарактеризовал это как «намерение создать СМИ, способное соперничать с ВГТРК и Дмитрием Киселевым».

    Однако по истечении нескольких лет выяснилось, что эффект работы от этих СМИ ничтожен. Мало того, что за пределами Эстонии и Латвии они оказались никому не интересны, так еще у местных русских никаким успехом не пользовались.

    В итоге в Латвии возобладала противоположная точка зрения – от концепции пропагандистской борьбы с Россией решили отказаться. С российскими СМИ постановили бороться путем  запретов на вещание, а из собственного информационного пространства решили вытравить русский язык.

    Единственным вещающим на русском в Латвии радио сегодня осталось государственное «Латвийское радио – 4». ЛР-4 предназначено для того, чтобы доносить «правильные нарративы» для местной русской аудитории. Там собрались те, кого сегодня иронически называют «правильными русскими» – российские граждане, отрабатывающие западную информационную повестку для Запада.

    Однако даже при этом до сих пор своими для латышских националистов они не стали. Для них сам факт употребления русского языка в эфире является преступлением.

    Особенно яростно атакуют «Латвийское радио – 4» люди из лагеря известной националистической активистки Лианы Ланги, начинательницы кампании Atkrievisko Latviju! («Дерусифицируй Латвию»). Они придумывают все новые доводы в пользу того, что радиостанцию надо запретить, и сумели продавить государственное решение: с 2026 года радиовещание на русском в государстве будет запрещено.

    Но националистов это постановление не устраивает, они называют его половинчатым. Во-первых, им хочется немедленного запрета. Во-вторых, они опасаются, что решение будет отменено – есть «прагматики», внушающие, что таким образом латвийское государство собственными руками заталкивает своих русских жителей в информационное пространство России.

    Националисты поставили себе задачу – найти зацепку, чтобы дискредитировать ЛР4 и добиться его немедленного закрытия. Для этого они воспользовались прямым подлогом.

    21 ноября в эфире ЛР-4 ведущая Ольга Князева (гражданка России) вслух зачитала вопрос одного из слушателей: «Латышский язык – это не язык, а лишь список требований по общению государства с гражданином. А как сделать так, чтобы его принять с радостью и любовью?». Тут-то ее и подловил слушавший программу местный блогер Никита Климентьевс. Он ненавидит все русское и даже собственную мать, гражданку России, обещал лично вывезти на границу России, если она не сдаст экзамен по латышскому. Правда, этот «патриот Латвии» предпочитает жить в Великобритании.

    Климентьевс опубликовал на своем канале вырезанный им из фразы Князевой аудиоролик: «Латышский язык – это не язык». Он выдал цитату за собственные слова ведущей и обвинил Князеву в том, что она якобы в прямом эфире отказала латышскому языку в праве на существование. После этого на радиоведущую обрушился шквал ненависти со стороны латышских националистов – ее всячески оскорбляли, требовали уволить, посадить и т. д.

    Представители русской общины Латвии созерцали эту трагикомедию со смешанными чувствами. Бывший латвийский журналист Алексей Стефанов, ныне политэмигрант в России, пишет, что знает Князеву давно, когда-то они вместе работали в рижских газетах. «Я был уверен, что рано или поздно до нее тоже дойдет очередь – хороших русских для латышских националистов не бывает. Используют и пустят в расход. Так и произошло», – пишет Стефанов.

    Латвийский оппозиционный блогер Алексей Гуленко отмечает, что Князева своей деятельностью оттолкнула от себя ту часть общества, которая могла бы поднять голос в ее защиту – всех тех, кого на ЛР4 принято именовать «ватниками» и «маргиналами».

    Интернет-комментаторы из числа латвийских русских с насмешкой пишут: «Оля Князева недостаточно полно и искренне поддерживала культуру отмены, как все же оказалось. Это измена демократическим ценностям Латвии, Евросоюза и НАТО, то есть кремлевская позиция, оправдание агрессии и разжигание вражды. Смольянинова и Хаматову (бывшие российские актеры, осевшие в Латвии, ныне иноагенты – прим. ВЗГЛЯД) в этом контексте тоже следует как следует проверить. Наверное, каждый такой «хороший русский» как скрытый агрессор более опасен для глобальной демократии, чем Кадыров, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и аятолла Хаменеи».

    Князева и ее руководство подали на Климентьевса жалобу в латвийскую Службу госбезопасности – за то, что он «распространяет межнациональную рознь». Обращение уникальное. Раньше, когда латышские националисты запрещали русские школы, валили памятники советским воинам, бросали людей в тюрьмы за проявление симпатии к России, позволяли себе оскорбления в адрес русских, журналисты русскоязычных провластных СМИ молчали – хотя такие действия явным образом разжигали межнациональную рознь. И лишь когда дело коснулось их самих, они стали жаловаться.

    Наконец, по «правильным русским» нанес удар не какой-то блогер, а депутат парламента от влиятельной партии «Национальный блок» Артурс Бутанс. Он подал запрос в государственный Совет общественных электронных СМИ. По его словам, в финансируемых государством русскоязычных массмедиа работают пять граждан России и Белоруссии, а также шестнадцать неграждан Латвии. Бутанс назвал эту ситуацию «недопустимой» и пообещал добиваться их увольнения.

    Заодно парламентские фракции партий Национальный блок и «Объединенный список» подали иск в латвийский конституционный суд. Они требуют, чтобы суд проверил на предмет соответствия латвийским законам сам факт русскоязычного радиовещания в Латвии.

    Два года назад «правильные русские» уже получили от латышских националистов предметный урок – когда из Латвии был изгнан эмигрантский телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом). И вот настало время нового урока – для тех, кто не понял с первого раза.

    «Надеюсь, конституционный суд рассмотрит дело и примет последовательное решение: «Если в стране первоклашка не идет учиться на родном языке, то и русскоязычное радио с Князевой ему не надо», – горько иронизирует рижский блогер Дэги Караев. Но конечная цель латвийских националистов легко угадывается: полностью выдавить русский язык из общественного пространства Латвии. Даже если на русском языке «правильные русские» ругают Россию.

    Главное
    Французский генерал назвал провальным заявление Зеленского о «зонтике НАТО»
    Российская армия освободила 88 населенных пунктов осенью
    Эксперт объяснил стратегическое значение сирийского города Хама
    Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
    Лукьянов: Грузинским властям нет смыла прогибаться перед Западом
    Самолеты из Москвы на Кубу решили дозаправлять в Венесуэле
    В Нижнем Новгороде мать оставила младенца на снегу и сняла видео

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии

    Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............