Латвия предала данные русским при распаде СССР обещания

Tекст: Никита Демьянов

Не так давно главным националистом Риги стал вице-мэр города Эдвардс Ратниекс, объявивший войну как русскому языку, так и русскому культурному наследию.



И вот теперь Ратниекс заявил о желании избавиться от установленного на острове Луцасвала (на реке Даугава, протекающей через Ригу) монумента, установленного в честь отряда из четырехсот русских солдат, героически павших здесь в 1701 году в бою с армией шведского короля Карла XII. Раздражает националистов и памятная доска в честь долгие годы жившего в Риге и здесь же похороненного писателя Валентина Пикуля, «русского Дюма».

Предлагается также убрать на менее заметное место памятный знак, некогда установленный в честь создания в Риге Московского сада (теперь Латгальский парк) и так называемые «царские камни» на острове Мангальсала. Так называются валуны с памятными надписями, высеченными в честь посещения Риги императором Александром II в 1856 г. и его сыном великим князем Николаем Александровичем в 1860 г. Они навестили Мангальсалу, чтобы ознакомиться с ходом работ по строительству дамбы, предназначенной для обустройства в Риге глубоководного порта.

Радикальные националисты самоуправно пытались взорвать «царские камни» еще в начале 90-х. Их безумно раздражают надписи вроде: «Государь императоръ Александръ II осмотреть изволилъ дамбу 27 маiя 1856».

Ратниекс заявляет: «Сейчас подобные идеологические символы больше немыслимы в Риге, в независимой Латвии – тем более, когда мы видим, что рядом с нами находится государство-агрессор, которое ведет военные действия в соседней стране. Прославлять сейчас историю этого государства, его людей, укреплявших деятельность, направленную против латышского и других народов – этого больше допускать нельзя».

К числу «нетерпимых» объектов Ратниекс причисляет и памятник Михаилу Барклаю-де-Толли – уроженцу Риги, знаменитому русскому полководцу, герою войны с Наполеоном.

Недавно националисты вывесили в интернете сделанный на коленке посредством компьютерной графики видеоролик, как они стреляют этим памятником из пушки по российскому посольству. А в ночь на 12 сентября постамент, на котором стоит металлический Барклай, облили красной краской.

Возможно, за атакой на Барклая стоят члены националистической организации «Центр общественной памяти». Во всяком случае, этот памятник значится в поданном ими в думу Риги списке объектов, которые предлагается демонтировать. Список рассмотрели на заседании совета Рижской думы по памятникам.

В итоге члены совета решили снести мемориальную доску в честь Петра I на улице Паласта, 9. Первый российский император неоднократно посещал Ригу и одно время даже подумывал о том, чтобы перенести туда столицу своего государства. Но в нынешней Латвии Петра Великого принято считать отрицательным персонажем – ведь он отобрал Ригу у «добрых шведов» и тем положил конец «хорошему шведскому времени».

Уничтожают рижские власти и остатки памяти и об Александре Пушкине. Решено убрать мемориальную доску Пушкина и и бюст его музы Анны Керн (она одно время жила в Риге).

Впрочем, великий русский поэт стал первой жертвой латышской дерусификации, установленный в Риге памятник снесли еще в прошлом году. До того монумент несколько раз подвергался нападению вандалов – они отпиливали трость, которую держал в руках бронзовый Пушкин, обливали его краской и выбрасывали принесенные поклонниками таланта поэта цветы.

А осенью 2022 года в публичном пространстве появилась петиция, которую подготовил некий Морицс Нилс Менгелсонос. Он призвал «очистить пространство Риги от последних оставшихся символов российского империализма. Поэтесса Лиана Ланга, являющаяся горячей сторонницей «дерусификации» Латвии, дополнительно объяснила позицию националистов: «Знаки российской имперской политики, такие как памятники Александру Пушкину, которые маркируют территории культурного влияния российской «мягкой силы», сохраняя их в статусе временной гибридной оккупации, в Латвии не нужны».

Поклонники Пушкина организовали флешмоб в соцсетях – они начали вывешивать на своих страничках любимые стихи из его наследия. Причем в числе протестующих оказалось немало и латышей. Их мнение выразил актер Гундарс Аболиньш. Он с иронией написал: «Чтобы остаться на "прогрессивной волне", предлагаю снести здание Латвийского оперного театра, так как оно было построено во времена Российской империи и потому напоминает о ее нечеловеческом величии!»

Аболиньш добавил: «Также надо снести здание театра (бывший 2-й театр города Риги – в то время это был русский театр! Ничего, что там было провозглашено латвийское государство). Снесите всю улицу Альберта и прилегающий к ней комплекс зданий в югендстиле, который тоже был построен во времена Российской империи! Затем настала бы очередь бывших Рижского коммерческого училища и Рижской Александровской гимназии – ныне, соответственно, Академии художеств и Музыкальной академии, которые были построены во времена Российской империи, к тому же Александр II был царем России! Вообще имена Александр, Петр и Николай надо убрать из календаря, потому что так звали русских царей!»

Тут стоит вспомнить, что ранее в латышских правящих кругах неоднократно уверяли – они, мол, преодолевают «последствия советской оккупации», но ничего против русских с их культурой и историей не имеют.

Таковы были обещания, которые в конце 80-х раздавал Народный фронт Латвии – организация, возглавившая движение за выход республики из СССР. На ее основе позже была создана вся система власти независимой Латвии. В официальных документах НФЛ, составленных и подписанных идеологами латышской независимости, содержались гарантии русскому меньшинству. НФЛ подчеркивал, что «национальные вопросы необходимо решать с учетом демократических прав всех национальностей», проживающих на территории Латвии.

Русским обещали защиту их «языка, культуры, образования и религиозного сознания» и заверяли, что оградят их от «оскорблений и унижения национального достоинства». Более того, подчеркивалось, что «защита родного языка, родной культуры должна стать долгом каждого гражданина республики, независимо от его национальной принадлежности».

Один из пунктов программы НФЛ гласил: «Независимое латвийское государство должно гарантировать равноправное развитие всех национальных групп, не ограничивая их политические и социальные права, для создания климата взаимного уважения и поощрения связей национальной группы со своей этнической родиной».

Призывалось «отвергнуть любую идеологию, которая поддерживает национальное высокомерие одного народа по отношению к другим народам», бороться с «шовинизмом, антисемитизмом, русофобией». Всем нацменьшинствам, в том числе и русскому, обещали «удовлетворение всех культурных нужд, развитие языка, традиций и образовательных систем этих групп, при реализации государством политики культурной автономии».

В распространяемых Народным фронтом листовках на русском языке было написано: «Мы не намерены в этом независимом государстве отделять латышей от представителей других народов. Закон для всех будет одним. Все будут иметь равные права. И не будет разных правд – правда будет одна. Решать будем сообща». В этих же листовках содержался призыв «не верить сплетням», поскольку НФЛ выступает за равноправие, за образование нацменьшинств за родном языке.

Сегодня в Латвии запрещено и русское образование, и русский язык, и остатки памятников русской культуре уничтожаются прямо сейчас. Все обещания, данные при распаде СССР, были растоптаны.