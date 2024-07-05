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Репатриация соотечественников поставила вопрос о настоящих русских
Эксперты поспорили о критериях понятия «соотечественник»
Законопроект об ограничениях по программе переселения соотечественников, недавно внесенный в Госдуму, вызвал широкую дискуссию: одни считают, что правом на репатриацию должны обладать только этнические русские. Но тогда возникает вопрос, кто такие русские. Кроме того, при таком подходе вне действия закона останутся представители других коренных народов России. Специалисты пока не пришли к единому мнению, кого и при каких условиях можно назвать соотечественником и какая из мировых практик наиболее применима в нашей стране.
В Госдуму внесен законопроект, предполагающий ограничения по программе переселения соотечественников. Согласно приведенным авторами инициативы данным, сейчас наибольшее число заявлений по программе поступает от граждан Таджикистана, Армении и Казахстана – в зависимости от периодов от 50% до 70% и более обращений. При этом они не являются представителями народов, исторически проживающих на территории России.
Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы исключить из категории «соотечественников» тех бывших граждан СССР, которые не являются представителями народов, исторически проживающих на территории РФ. Инициатива почти мгновенно вызвала широкую дискуссию в экспертной среде.
Так, глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью «Коммерсанту» заявил, что у него много вопросов к предложенной идее. «А что, например, делать, если дети от смешанных браков – отец таджик, а мать русская? Или бабушка русская, а все остальные таджики или киргизы», – задался он вопросом. Правозащитник также считает, что законопроект «ставит в истории барьер» между нынешней страной, Российской империей и Советским Союзом, «как будто этого не существовало в нашей общей истории». Наиболее важно, по мнению Фадеева, давать российское гражданство тем людям, которые нужны стране.
Законопроект, ограничивающий репатриацию в Россию по этническому признаку, в целом правильный и нужный, считает Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии». «К слову говоря, в соседнем Казахстане право на репатриацию с упрощенным получением гражданства и льготами имеют исключительно этнические казахи», – напомнил он. По мнению писателя, чтобы отредактировать закон о репатриации, нужно утвердить перечень коренных народов России – тех, кто живет «веками в границах текущей РФ, а не СССР или Российской империи».
«Нам также важно определить, кто такие русские», – добавляет он и высказывает мнение, что в этом вопросе «нас выручит Израиль, где годами шла дискуссия о том, кто является евреем, достойным возвращения на родину». Антоновский полагает, что «русским считается тот, кто является этнически русским или имеет одного этнически русского родителя, исповедует православную веру и не менял своего вероисповедания». «Также русским может считаться тот, кто крестился в православную веру, считает себя русским и другие русские признают его таковым», – заметил эксперт.
«Может ли стать репатриантом мусульманин? Да, может, если он принадлежит к коренному мусульманскому этносу РФ: например, татарин, кабардинец или лакец»,
– подчеркнул эксперт. В свою очередь, писатель и историк Евгений Норин усомнился в правильности использования религии в качестве критерия. «Это исключает из русских атеистов и агностиков», – приводит пример он.
«Я бы оставил очень простые, легко прослеживаемые критерии. Русский с бюрократической точки зрения, то есть человек, который может претендовать на репатриацию, – это человек, хотя бы у одного из родителей которого в советских документах указана национальность «русский». А если родители получали паспорта позже – хотя бы у одного из бабушек или дедушек», – предложил он.
«Также русский – это человек, чистосердечно объявляющий русским себя. Все прочие критерии заведомо субъективные», – считает политолог. Эксперт также полагает, что одним из очевидных критериев должно стать знание русского языка, подтвержденное документально.
«Здесь один четкий критерий, с бумажкой, который не объедешь, плюс публичная декларация верности – тут кандидат может соврать, зато впоследствии за нее потом можно спросить, если что. Остальное – это, извините, ролевые игры на тему того, какими мы хотим видеть идеальных русских», – рассуждает он.
«С чем однозначно соглашусь, так это с тем, что к закону должен прилагаться перечень коренных народов России.
И с ними бы действовало то же самое правило, только, соответственно, вместо русских – татары, нганасаны, удмурты, осетины», – перечислил спикер. Политолог Илья Ухов напомнил, что лазейкой в терминах о том, кто же такой «соотечественник», пользуются жители государств Центральной Азии, массово приезжая в Россию и получая тут по упрощенной схеме гражданство.
«Зачастую при этом они не только не разделяют общегосударственные ценности России, но и банально не знают русского языка. Кстати, в отличие от России, во всех центральноазиатских странах в паспортах осталась графа «национальность». И там-то прекрасно понимают, кто есть кто. Для чистоты можно добавить требования по предоставлению подлинников советских документов, тех же свидетельств о рождении. И тогда 90% спорных моментов моментально пропадет», – заметил эксперт. Кроме того, по его словам,
нужно прописать законодательно, что право на включение в «соотечественники» имеют только те народы, у которых нет национальных государств за пределами России в текущих границах.
«И таким образом репатриироваться на льготных условиях вполне могут все наши народы, исторически исповедующие ислам: татары, башкиры, народы Северного Кавказа и т. д. Они наши соотечественники с общей судьбой», – подчеркнул аналитик.
«Этот закон должен помогать в первую очередь нашим соотечественникам, которых сейчас давят англосаксонские феодалы, особенно в Прибалтике. В Латвии антирусскость стала национальной политикой, и каждый позволяет себе больше предыдущего, так как хочет все большего исхода русских из Восточной Европы», – напомнил член СПЧ Александр Ионов.
Необходимо усиливать позиции репатриантов из стран ЕС, дать им возможность не просто вернуться на свою историческую родину, а беспрепятственно устроить свой быт и выйти на работу в лучших условиях, чем они были, живя на чужбине, считает правозащитник. «Абсолютное большинство русских, подпадающих под репатриацию из стран Запада, – высококвалифицированные специалисты с высшим образованием», – добавил он.
Внесенный в Госдуму законопроект – это хорошая инициатива, главное, чтобы она была правильно оформлена в законе, считает Даниил Безсонов, военный обозреватель, публицист.
«Репатриация должна быть разумной, а главное – справедливой.
Главным критерием должно быть то, как человек себя идентифицирует. Если человек думает на русском, принимает культуру и традиции, объявляет себя русским, то он русский. Это тоже должно быть закреплено на законодательном уровне», – указал он.
Безусловно, Госдуме надо принимать предлагаемые изменения в законодательство, чтобы наши соотечественники могли вернуться домой, согласен иерей Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Московской области. «Проверять соотечественников довольно просто – хорошее знание русского языка, а также наличие подтверждения связи с Россией в настоящем или прошлом», – отметил священнослужитель.
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Понятие многонационального народа РФ должно относиться только к коренным народам современной России, а не Российской империи и не СССР, считает политолог Роман Алехин. «Второй важный признак – отсутствие у народа своего национального государства. То есть армянин или азербайджанец не может считаться соотечественником, пока у них есть национальное государство. Третий признак – наличие одного российского гражданства. То есть репатриация должна предусматривать отказ от гражданства другого государства. Вопросы крови можно решить и по еврейскому сценарию», – заключил он.