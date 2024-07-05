Репатриация соотечественников поставила вопрос о настоящих русских

Эксперты поспорили о критериях понятия «соотечественник»

Tекст: Олег Исайченко

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий ограничения по программе переселения соотечественников. Согласно приведенным авторами инициативы данным, сейчас наибольшее число заявлений по программе поступает от граждан Таджикистана, Армении и Казахстана – в зависимости от периодов от 50% до 70% и более обращений. При этом они не являются представителями народов, исторически проживающих на территории России.

Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы исключить из категории «соотечественников» тех бывших граждан СССР, которые не являются представителями народов, исторически проживающих на территории РФ. Инициатива почти мгновенно вызвала широкую дискуссию в экспертной среде.

Так, глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью «Коммерсанту» заявил, что у него много вопросов к предложенной идее. «А что, например, делать, если дети от смешанных браков – отец таджик, а мать русская? Или бабушка русская, а все остальные таджики или киргизы», – задался он вопросом. Правозащитник также считает, что законопроект «ставит в истории барьер» между нынешней страной, Российской империей и Советским Союзом, «как будто этого не существовало в нашей общей истории». Наиболее важно, по мнению Фадеева, давать российское гражданство тем людям, которые нужны стране.

Законопроект, ограничивающий репатриацию в Россию по этническому признаку, в целом правильный и нужный, считает Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии». «К слову говоря, в соседнем Казахстане право на репатриацию с упрощенным получением гражданства и льготами имеют исключительно этнические казахи», – напомнил он. По мнению писателя, чтобы отредактировать закон о репатриации, нужно утвердить перечень коренных народов России – тех, кто живет «веками в границах текущей РФ, а не СССР или Российской империи».

«Нам также важно определить, кто такие русские», – добавляет он и высказывает мнение, что в этом вопросе «нас выручит Израиль, где годами шла дискуссия о том, кто является евреем, достойным возвращения на родину». Антоновский полагает, что «русским считается тот, кто является этнически русским или имеет одного этнически русского родителя, исповедует православную веру и не менял своего вероисповедания». «Также русским может считаться тот, кто крестился в православную веру, считает себя русским и другие русские признают его таковым», – заметил эксперт.

«Может ли стать репатриантом мусульманин? Да, может, если он принадлежит к коренному мусульманскому этносу РФ: например, татарин, кабардинец или лакец»,

– подчеркнул эксперт. В свою очередь, писатель и историк Евгений Норин усомнился в правильности использования религии в качестве критерия. «Это исключает из русских атеистов и агностиков», – приводит пример он.

«Я бы оставил очень простые, легко прослеживаемые критерии. Русский с бюрократической точки зрения, то есть человек, который может претендовать на репатриацию, – это человек, хотя бы у одного из родителей которого в советских документах указана национальность «русский». А если родители получали паспорта позже – хотя бы у одного из бабушек или дедушек», – предложил он.

«Также русский – это человек, чистосердечно объявляющий русским себя. Все прочие критерии заведомо субъективные», – считает политолог. Эксперт также полагает, что одним из очевидных критериев должно стать знание русского языка, подтвержденное документально.

«Здесь один четкий критерий, с бумажкой, который не объедешь, плюс публичная декларация верности – тут кандидат может соврать, зато впоследствии за нее потом можно спросить, если что. Остальное – это, извините, ролевые игры на тему того, какими мы хотим видеть идеальных русских», – рассуждает он.

«С чем однозначно соглашусь, так это с тем, что к закону должен прилагаться перечень коренных народов России.

И с ними бы действовало то же самое правило, только, соответственно, вместо русских – татары, нганасаны, удмурты, осетины», – перечислил спикер. Политолог Илья Ухов напомнил, что лазейкой в терминах о том, кто же такой «соотечественник», пользуются жители государств Центральной Азии, массово приезжая в Россию и получая тут по упрощенной схеме гражданство.

«Зачастую при этом они не только не разделяют общегосударственные ценности России, но и банально не знают русского языка. Кстати, в отличие от России, во всех центральноазиатских странах в паспортах осталась графа «национальность». И там-то прекрасно понимают, кто есть кто. Для чистоты можно добавить требования по предоставлению подлинников советских документов, тех же свидетельств о рождении. И тогда 90% спорных моментов моментально пропадет», – заметил эксперт. Кроме того, по его словам,

нужно прописать законодательно, что право на включение в «соотечественники» имеют только те народы, у которых нет национальных государств за пределами России в текущих границах.

«И таким образом репатриироваться на льготных условиях вполне могут все наши народы, исторически исповедующие ислам: татары, башкиры, народы Северного Кавказа и т. д. Они наши соотечественники с общей судьбой», – подчеркнул аналитик.

«Этот закон должен помогать в первую очередь нашим соотечественникам, которых сейчас давят англосаксонские феодалы, особенно в Прибалтике. В Латвии антирусскость стала национальной политикой, и каждый позволяет себе больше предыдущего, так как хочет все большего исхода русских из Восточной Европы», – напомнил член СПЧ Александр Ионов.

Необходимо усиливать позиции репатриантов из стран ЕС, дать им возможность не просто вернуться на свою историческую родину, а беспрепятственно устроить свой быт и выйти на работу в лучших условиях, чем они были, живя на чужбине, считает правозащитник. «Абсолютное большинство русских, подпадающих под репатриацию из стран Запада, – высококвалифицированные специалисты с высшим образованием», – добавил он.

Внесенный в Госдуму законопроект – это хорошая инициатива, главное, чтобы она была правильно оформлена в законе, считает Даниил Безсонов, военный обозреватель, публицист.

«Репатриация должна быть разумной, а главное – справедливой.

Главным критерием должно быть то, как человек себя идентифицирует. Если человек думает на русском, принимает культуру и традиции, объявляет себя русским, то он русский. Это тоже должно быть закреплено на законодательном уровне», – указал он.

Безусловно, Госдуме надо принимать предлагаемые изменения в законодательство, чтобы наши соотечественники могли вернуться домой, согласен иерей Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Московской области. «Проверять соотечественников довольно просто – хорошее знание русского языка, а также наличие подтверждения связи с Россией в настоящем или прошлом», – отметил священнослужитель.

Понятие многонационального народа РФ должно относиться только к коренным народам современной России, а не Российской империи и не СССР, считает политолог Роман Алехин. «Второй важный признак – отсутствие у народа своего национального государства. То есть армянин или азербайджанец не может считаться соотечественником, пока у них есть национальное государство. Третий признак – наличие одного российского гражданства. То есть репатриация должна предусматривать отказ от гражданства другого государства. Вопросы крови можно решить и по еврейскому сценарию», – заключил он.