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    Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    24 июня 2024, 17:33 Мнение

    Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на Родину еще десятки тысяч людей.

    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук

    директор Центра содействия переселению «Соотечественник» (Калининградская область)

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    Восемнадцать лет назад, в июне 2006 года вышел Указ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». С тех пор по этой программе на родину вернулось свыше миллиона человек.

    В том числе – в Калининградскую область. Калининград – это Россия, с российскими законами, традициями, русскими людьми, русским языком, русской культурой. При этом бывший Кенигсберг сохранил следы немецкого и общеевропейского наследия. Для тех, кто только что покинул Европу, это имеет значение как отголосок их былой жизни, облегчает процесс адаптации на новом месте. Наш регион становится для таких людей мостиком между их прошлым и будущим.

    За 18 лет область приняла почти 55 тыс. участников программы и членов их семей. Они работают в школах, на заводах, преподают в вузах. Приехавшие в регион специалисты, например, во многом решили проблему дефицита медицинских кадров.

    Вернувшиеся на родину соотечественники благополучно устраиваются и приживаются. Обретают свой новый дом, причем в совершенно буквальном смысле. По нашей статистике, почти 30% от числа прибывших в течение года покупают в регионе свое жилье.

    Спецоперация перевернула многое – в том числе и положение Калининградской области как отрезанной по суше российской земли. Враждебные для России страны – члены НАТО ввели ряд ограничений на пересечение границы. Закрыты специальные режимы приграничного сотрудничества с Польшей и Прибалтикой. Полублокада, в которую агрессивные соседи заключили наш регион, парадоксальным образом повлияла и на поток соотечественников, желающих у нас поселиться.

    Раньше наибольшее количество соотечественников приезжало к нам из стран СНГ, главным образом – из республик Средней Азии. Но после начала СВО география желающих вернуться на родину, и именно в Калининград, резко расширилась. Поток переселенцев из Средней Азии значительно упал, а из стран ЕС – наоборот, вырос. Сейчас к нам переезжают в основном жители европейских стран, особенно прибалтийских, а также США и Канады. Количество переселенцев только из Германии выросло в 1,8 раза по итогам 2023 года.

    Приезжающие из Европы откровенно рассказывают о своих мотивах возвращения на родину предков. Главный из них – желание жить в обществе с традиционными семейными ценностями. Люди видят в российской действительности совпадение со своим культурным кодом, условия для развития и безопасности.

    Одни покидают Запад, потому что не понимают, как водить ребенка в школу, где общие туалеты для мальчиков, девочек и тех, кто не считает себя ни тем, ни другим. Другие шокированы западной русофобией. Некоторые стали настоящей жертвой преследования только за свои пророссийские убеждения, и им не остается ничего, кроме как срочно уехать в Россию под угрозой уголовного наказания.

    Но, к сожалению, антироссийские санкции мешают и процессу переселения. Как известно, из-за дипломатических демаршей в последние годы количество зарубежных консульств РФ значительно сокращено. В той же Германии вместо пяти консульств осталось два. Штатный состав сотрудников дипмиссий также подвергся значительному сокращению. Оставшиеся просто физически не справляются с огромным объемом работы.

    А ведь для того, чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Только там – и нигде более. Таковы действующие правила. В результате наши консульства завалены заявлениями. Очередь по подаче документов – и это не преувеличение – иногда длится годами.

    Просто приехав в Россию из-за рубежа в качестве туриста, невозможно подать заявление на участие в программе по переселению соотечественников прямо здесь, на месте, в том же Калининграде. Потому что за этот вопрос отвечает МИД, а его консульские учреждения находятся за рубежом.

    В странах Прибалтики, в Польше, в Германии, во всех прилегающих к Калининграду пространствах проживает огромное количество русских людей, когда-то покинувших нашу страну. Теперь многие из них хотят вернуться на родину, причем как можно скорее.

    Калининград – географически самое близкое для них место, куда можно доехать всего за несколько часов. Где можно было бы остановиться хотя бы на первое время, ожидая рассмотрения документов по программе переселения соотечественников. Но для этого нужно, чтобы участники программы могли подавать эти документы прямо здесь, в представительствах МИД или органах МВД РФ в регионах страны.

    Реализовать это довольно просто. В своей собственной стране мы не ограничены никакими чужими требованиями и санкциями. Технически несложно рассматривать документы претендентов на участие в программе по переселению соотечественников где угодно. Если разрешить это делать на месте – в том же Калининграде, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч тех, кто хочет вновь обрести свой дом в России.

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