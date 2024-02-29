МВД предложило упростить возвращение в Россию для репатриантов

Tекст: Дарья Григоренко

В документе говорится, что целью данного проекта является упрощение порядка участия в госпрограмме соотечественников из числа россиян, которые имеют документ, подтверждающий постоянное проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года на территориях недружественных государств, вернувшихся в РФ в связи с утратой права на постоянное проживание за ее пределами, при условии подтверждения данного факта и отсутствии регистрации по месту жительства в пределах РФ и распространение указанного прядка на соотечественников, переселяющихся в качестве репатриантов, передает ТАСС.

В материалах МВД отмечается, что, согласно анализу переселенческого процесса, в 2023 году доля соотечественников, прибывших из недружественных стран, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших в России в нынешних ее пределах, которым предоставлено временное убежище в стране, составляет порядка 30% от общего числа иностранцев, прибывших из недружественных государств, которым предоставлен данный статус (около 6 тыс. человек).

В сообщении указано, что такие соотечественники могут быть отнесены к категории репатриантов в рамках госпрограммы, численность таких лиц, прибывших из стран Балтии и Германии, по сравнению с 2022 годом возросла в четыре раза, значительная часть переехала с членами семей.

В МВД России добавили, что им продолжают поступать многочисленные обращения, в том числе на прямую телефонную линию, от репатриантов, которые проживают в недружественных государствах и хотят переселиться в Россию на условиях государственной программы, но испытывающих сложности с подачей заявления об участии в ней за рубежом по различным причинам.

Кроме того, проект указа уточняет круг лиц, имеющих право на статус члена семьи участника программы переселения. Категория дополняется усыновленными или находящимися под опекой детьми супруги или супруга участника программы. При этом вводится ограничение: членами семьи участника считаются только совместно проживающие с ним родные сестры и братья или родные сестры и братья его жены или мужа, а также их несовершеннолетние дети. Переселенцам также предлагается дать право один раз беспошлинно ввозить личное имущество, включая автомобильный транспорт.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству вместе с МИД и Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) до 1 июля разработать предложения по защите прав соотечественников за рубежом.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство упростит для соотечественников из недружественных стран переселение в Россию по специальной госпрограмме.