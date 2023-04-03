Мишустин: Соотечественникам будет проще переселяться в Россию из недружественных стран

Правительство упростит для соотечественников из недружественных стран переселение в Россию по специальной госпрограмме, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая совещание с заместителями.

По его словам, правительство упростит для наших соотечественников из недружественных государств участие в государственной программе, они смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в России, передает ТАСС.

Предусмотрены и другие меры, упрощающие участие в программе.

Ранее губернатор Владислав Шапша заявил, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа, что позволит сделать невозможным получение гражданства мигрантам в упрощенном порядке.