Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.5 комментариев
Путин поручил продумать возможности защиты прав соотечественников за рубежом
Правительство вместе с МИД и Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) до 1 июля должны разработать предложения по защите прав соотечественников за рубежом, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
«Представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.
Отдельно отмечена необходимость «принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств».
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и председатель СПЧ Валерий Фадеев.
На заседании 4 декабря прошлого года члены Совета по правам человека обратили внимание на сложное положение россиян, в частности в странах Прибалтики. Только с территории Латвии после введения Ригой обязательного экзамена на знание латышского языка могут быть высланы более 3,2 тыс. человек, многие из которых – пенсионеры.
Путин отмечал, что власти Латвии и других государств Прибалтики «выбрасывают за кордон» русских людей, что оказывает прямое влияние на безопасность России.