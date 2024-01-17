Путин поручил продумать возможности защиты прав соотечественников за рубежом

Tекст: Ольга Никитина

«Представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

Отдельно отмечена необходимость «принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств».

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

На заседании 4 декабря прошлого года члены Совета по правам человека обратили внимание на сложное положение россиян, в частности в странах Прибалтики. Только с территории Латвии после введения Ригой обязательного экзамена на знание латышского языка могут быть высланы более 3,2 тыс. человек, многие из которых – пенсионеры.

Путин отмечал, что власти Латвии и других государств Прибалтики «выбрасывают за кордон» русских людей, что оказывает прямое влияние на безопасность России.