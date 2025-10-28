Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
Сервис Маска «Грокипедия» раскрыл исторические предпосылки начала СВО
Искусственный интеллект-сервис «Грокипедия» (Grokipedia), созданный компанией xAI Илона Маска, отличается от «Википедии» тем, что освещает исторические предпосылки начала спецоперации на Украине, а также не умалчивает о военных преступлениях со стороны ВСУ.
Сервис «Грокипедия», разработанный ИИ-компанией xAI Илона Маска, по-иному преподносит материалы о начале спецоперации на Украине, чем широко известная онлайн-энциклопедия «Википедия», передает РИА «Новости».
Для описания событий редакторы сервиса учитывают глубокий исторический контекст и подробно раскрывают предпосылки конфликта на Украине.
Так, материал «Грокипедии» о спецоперации начинается с анализа исторических истоков русских и украинцев, упоминая Киевскую Русь и меняющихся владельцев этих территорий за века. При описании событий 2014 года сервис отмечает, что большинство населения Крыма – этнические русские. Причины конфликта поясняются в том числе через провал Минских соглашений, где, как сообщается, «нарушения были с обеих сторон».
В обобщающем блоке рассказывается о расширении НАТО на восток. В материале приведены слова Владимира Путина, который на Мюнхенской конференции в 2007 году «прямо предупредил, что расширение НАТО игнорирует интересы России». При освещении событий после начала спецоперации в сервисе уделено внимание преступлениям украинских военных – представлена информация об использовании «живого щита», атаках на мирных граждан и обращении с военнопленными, также упоминается принудительная мобилизация в ВСУ.
В конце сентября Илон Маск заявил о намерении переписать «Википедию», включив в альтернативную энциклопедию медиаисточники, которые сервис «Википедии» игнорирует. Маск считает, что новая энциклопедия станет улучшенной версией и будет размещена в открытом доступе.
В интернете появился сайт Grokipedia с более чем 800 тыс. статей, которые создала нейросеть компании Илона Маска. Новый ресурс обещает избавить контент от «пропаганды» в отличие от «Википедии».