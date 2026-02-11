Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Туроператор Pegas разрешил россиянам вернуть деньги за туры на Кубу
Россияне с путевками на Кубу получили право выбрать новую дату, другое направление или оформить возврат средств после приостановки полетной программы, сообщила журналистам генеральный директор туроператора Pegas Touristik (входит в Российский союз туриндустрии) Анна Подгорная.
Туристы, купившие путевки на Кубу через Pegas Touristik, смогут выбрать из нескольких вариантов после приостановки полетной программы, передает РИА «Новости».
Подгорная заявила: «Туристам, которые ранее приобрели путевки, будет предложен выбор: перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативное направление или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы предупредили авиакомпании об отсутствии топлива для заправки самолетов в девяти аэропортах на фоне энергетического кризиса.