Системы ПВО сбили 18 украинских дронов над регионами России

Средства ПВО за два часа уничтожили 18 беспилотников над регионами России

Tекст: Мария Иванова

В период с семи до девяти часов утра по московскому времени дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в канале Max Минобороны.

Основной удар пришелся на юг страны: семь дронов сбиты над территорией Краснодарского края, еще четыре – над акваторией Черного моря.

Над территориями Белгородской и Саратовской областей средства ПВО уничтожили по два беспилотника.

Одиночные воздушные цели были также зафиксированы и сбиты над Самарской и Ростовской областями, еще один беспилотный аппарат ликвидирован над акваторией Азовского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью над регионами России уничтожили 79 украинских дронов.

Прошлый вечером российские средства ПВО за три часа сбили 24 беспилотника противника.