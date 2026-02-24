Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.3 комментария
Системы ПВО сбили 18 украинских дронов над регионами России
Средства ПВО за два часа уничтожили 18 беспилотников над регионами России
Утром в промежутке с семи до девяти часов системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России и двумя морями.
В период с семи до девяти часов утра по московскому времени дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в канале Max Минобороны.
Основной удар пришелся на юг страны: семь дронов сбиты над территорией Краснодарского края, еще четыре – над акваторией Черного моря.
Над территориями Белгородской и Саратовской областей средства ПВО уничтожили по два беспилотника.
Одиночные воздушные цели были также зафиксированы и сбиты над Самарской и Ростовской областями, еще один беспилотный аппарат ликвидирован над акваторией Азовского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью над регионами России уничтожили 79 украинских дронов.
Прошлый вечером российские средства ПВО за три часа сбили 24 беспилотника противника.