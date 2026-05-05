Суд заочно арестовал поставщика некачественных беспилотников для СВО
В Краснодарском крае суд вынес решение о заочном аресте Романа Любименко, обвиняемого в мошенничестве при поставках беспилотных летательных аппаратов для нужд специальной военной операции, сказал источник в региональных силовых структурах.
Правоохранительные органы Кубани возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за закупок некачественных дронов по завышенной стоимости, сказал собеседник ТАСС.
Единственным поставщиком оборудования выступил бывший организатор краснодарских автогонок Роман Любименко, который в настоящее время скрылся и объявлен в розыск.
«Осознавая свою виновность и неизбежность привлечения к уголовной ответственности, Роман Любименко выехал за пределы региона к своим покровителям», – рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, для реализации преступной схемы и легализации средств он привлек свою супругу. Ущерб от действий обвиняемого оценивается в 90 млн рублей.
Факты хищения бюджетных средств были выявлены в ходе расследования дел против бывшего вице-губернатора и атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, а также экс-директора департамента по делам казачества Александра Тарарыкина.
Власов был задержан осенью 2025 года по подозрению в хищении средств, выделенных для участников СВО, и обвиняется в организации мошенничества и злоупотреблении полномочиями. Тарарыкина задержали в феврале 2026 года за склонение к заключению невыгодных госконтрактов с ущербом в 15 млн рублей.
