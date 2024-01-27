Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Путин: Россия не прекратит расследовать преступления нацистов в годы ВОВ
Россия продолжит работу по расследованию всех преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, заявил глава государства Владимир Путин.
«Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда, решение нацистов истребить целый город. Более миллиона ленинградцев – подчеркну, именно мирных жителей – стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек», – указал Путин в ходе церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Путин отметил, что эти данные были установлены в ходе исследований, проведенных авторитетными историками и учеными, и пообещал, что Россия будет вести такую работу по всем другим преступлениям нацистов.
Ранее Путин заявил, что в годы Великой Отечественной войны нацисты и их сателлиты воевали не с режимом или идеологией, они хотели завладеть ресурсами и богатствами Советского Союза, уничтожить население.