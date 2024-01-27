Путин: Россия не прекратит расследовать преступления нацистов в годы ВОВ

Tекст: Валерия Городецкая

«Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда, решение нацистов истребить целый город. Более миллиона ленинградцев – подчеркну, именно мирных жителей – стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек», – указал Путин в ходе церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Путин отметил, что эти данные были установлены в ходе исследований, проведенных авторитетными историками и учеными, и пообещал, что Россия будет вести такую работу по всем другим преступлениям нацистов.

Ранее Путин заявил, что в годы Великой Отечественной войны нацисты и их сателлиты воевали не с режимом или идеологией, они хотели завладеть ресурсами и богатствами Советского Союза, уничтожить население.