Путин: Нацисты воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР

Путин: Нацисты в годы ВОВ воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР

Tекст: Валерия Городецкая

«Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения», – сказал глава государства на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что преступления последователей Гитлера не имеют срока давности. «Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников – тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа», – сказал президент.

О чудовищной сути нацизма свидетельствуют трагедии ленинградских блокадников и узников нацистский концлагерей, указал российский лидер, подчеркнув, что блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму.

Глава государства назвал 27 января одной из важнейших дат всенародной истории, так как в этот день в 1944 году Ленинград был освобожден от блокады, а год спустя войска Красной армии освободили Аушвиц.

«Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха. Трагедия мученичества ленинградцев, как и узников лагерей смерти навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных, мирных граждан», – сказал Путин. Президент добавил, что уже 80 лет «не стихает наша боль за эти страшные жертвы, за искалеченные судьбы, за всех, кто прошел через неимоверные испытания».

В субботу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР, погибших в годы ВОВ.