Белоусов сообщил о двукратном превосходстве российских ВС по БПЛА над ВСУ
Российские военные сейчас располагают вдвое большим количеством боевых беспилотников на фронте, причем до 50% потерь ВСУ происходят из-за применения FPV-дронов, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.
Российские войска достигли двукратного превосходства над украинскими по числу боевых беспилотников, которые стали «основной ударной силой» на поле боя, передает ТАСС. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.
По словам министра, в этом году характер боевых действий существенно изменился за счет активного применения беспилотной авиации для разведки и нанесения ударов по противнику. Белоусов подчеркнул: «В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны. Если в прошлом году преимущество по беспилотникам было на стороне противника, то сейчас Россия достигла двукратного превосходства».
Также министр сообщил, что расширяются задачи, выполняемые беспилотной авиацией, включая проведение разведки, контрбатарейную борьбу, а также доставку боеприпасов и материальных средств на передовые позиции российской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны украинских войск становится неизбежным.