Орпо исключил помощь Украине из бюджета Финляндии без конфискации активов России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о невозможности предоставления Украине помощи из национального бюджета, если на саммите Евросоюза 18–19 декабря не будет согласовано решение об экспроприации российских активов, пишет ТАСС.

В интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос о потенциальных альтернативных путях поддержки Киева, Орпо прямо сказал: «Это невозможно». Таким образом, вариант выделения финансовой поддержки Украины из национального бюджета Финляндии исключается. Орпо подчеркнул, что возлагает ответственность за решение на институты ЕС и ожидает единой европейской позиции по данному вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Орпо заявил, что у Евросоюза нет иных вариантов помощи Киеву, кроме конфискации российских активов.

В среду международное рейтинговое агентство Fitch Ratings уже внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом из-за обсуждений использования российских активов в интересах украинских властей. А Центробанк России подал иск к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы.

Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

Напомним, 12 декабря Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода.