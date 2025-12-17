  • Новость часаБелоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности
    Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу»
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    7 комментариев
    17 декабря 2025, 15:20 • Новости дня

    Орпо исключил помощь Украине из бюджета Финляндии без конфискации активов России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о невозможности выделения средств бюджета страны Украине при отсутствии решения по российским активам.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о невозможности предоставления Украине помощи из национального бюджета, если на саммите Евросоюза 18–19 декабря не будет согласовано решение об экспроприации российских активов, пишет ТАСС.

    В интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос о потенциальных альтернативных путях поддержки Киева, Орпо прямо сказал: «Это невозможно». Таким образом, вариант выделения финансовой поддержки Украины из национального бюджета Финляндии исключается. Орпо подчеркнул, что возлагает ответственность за решение на институты ЕС и ожидает единой европейской позиции по данному вопросу.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    14 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Орпо заявил, что у Евросоюза нет иных вариантов помощи Киеву, кроме конфискации российских активов.

    В среду международное рейтинговое агентство Fitch Ratings уже внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом из-за обсуждений использования российских активов в интересах украинских властей. А Центробанк России подал иск к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы.

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Напомним, 12 декабря Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода.

    17 декабря 2025, 07:49 • Новости дня
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла, сообщили в Минобороны России.

    Артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» на Купянском направлении не дали ВСУ перебросить подкрепления к Московке, Радьковке и Соболевке, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что российские операторы дронов в ходе разведки засекли перемещение мелких групп ВСУ в сторону Купянска. Расчет САУ «Мста-С» получил команду и направился на огневую позицию.

    На цель наводились с помощью разведывательного дрона, безопасность боевой работы САУ обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы.

    Во вторник глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Комментарии (25)
    17 декабря 2025, 08:43 • Новости дня
    Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым

    Лукашенко заявил, что украинцы отдали Крым без боевых действий

    Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крым воссоединился с Россией без боевых действий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Украинские власти сейчас называют Крым «украинской территорией» и говорят об аннексии, но «никакой войны в Крыму не было», сказал Лукашенко в интервью Newsmax TV, передает ТАСС.

    Лукашенко подчеркнул, что войной можно назвать противоборство сторон с применением оружия, однако в Крыму не было ни одного выстрела.

    «Можно говорить «аннексировали», можно «освободить», можно «захватить». Это философский вопрос... Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?» – указал он.

    Как отметил политик, украинцы сами сдали полуостров российским силам, которые договорились с защитниками региона. Он подытожил: «Крым фактически был сдан «зеленым человечкам», как вы их называли тогда».

    Лукашенко также прокомментировал причины конфликта на Украине, отметив, что ситуация началась с притеснения русскоязычного населения. В частности, глава Белоруссии привел пример с Одессой, где, по его словам, людей сожгли только за то, что считали их врагами из-за языка. Президент провел аналогию с Мексикой, подчеркнув, что в подобной ситуации на границе США Америка жестко бы ответила, если бы ее граждан подвергли такому обращению.

    Кроме того, Лукашенко заявил, что украинские власти могли бы проводить языковую политику постепенно, но вместо этого решили «заткнуть рот» русскоязычному населению, что спровоцировало эскалацию.

    Ранее Лукашенко заявлял, что в 2015 году Европа заняла «глупую позицию» по украинскому урегулированию во время заключения Минских соглашений.

    Комментарии (15)
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 09:05 • Новости дня
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» Украине станет катастрофой для ЕС
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» Украине станет катастрофой для ЕС
    @ Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Репутация Евросоюза может пострадать в случае отказа от предоставления Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов, сообщило издание Politico.

    Европейское издание Politico пишет, что провал переговоров о передаче замороженных российских активов на Украину угрожает вызвать серьезный имиджевый кризис для Евросоюза, усугубляя внутренние разногласия между странами блока, передает ТАСС.

    По информации источников издания, вероятность передачи активов Киеву снизилась после недавних переговоров, а процесс экспроприации практически не движется вперед. Один из европейских чиновников признался: «Мне хочется плакать», ссылаясь на отсутствие прогресса.

    Издание также пишет, что обсуждаемый вариант передачи активов через голосование квалифицированным большинством, названный «ядерным вариантом», усиливает внутренние противоречия в Евросоюзе. Несколько чиновников подчеркнули, что такое решение способно привести к расколу внутри блока и вызвать настоящий политический кризис.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    14 комментариев

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признался в отсутствии альтернативных сценариев финансирования Украины.

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом на фоне обсуждения экспроприации российских активов.

    Центральный банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей.

    Комментарии (9)
    17 декабря 2025, 10:37 • Новости дня
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Юристы из двух групп, в одну из которых были включены эксперты Киевской школы экономики, сочли «маловероятным» успех исков России против Бельгии в случае использования замороженных российских активов, пишет Politico.

    Предложенную ситуацию рассматривали две группы, одна из Covington&Burling, другая объединила специалистов из Киевской школы экономики, Стэнфордского университета и немецкой юридической фирмы Bender Harrer Krevet, пишет Politico.

    Обе группы заявили, что России будет «почти невозможно» найти юрисдикцию, которая рассмотрит ее иск против Бельгии, а решения российских судов не будут признаны или исполнены в ЕС или Британии по соображениям политики. Также отмечается, что для подачи иска в Европейский суд или Международный суд ООН (International Court of Justice) потребуется согласие сторон на их юрисдикцию, которого Россия не дает.

    В письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупреждал о возможных ответных исках Москвы и ссылался на двусторонний инвестиционный договор, но Covington&Burling указала, что этот договор не распространяется на суверенные активы.

    Юристы также напомнили, что главное юридическое давление на Бельгию возникло при заморозке активов и их дальнейшей полной иммобилизации, а не при возможной передаче Украине. По мнению авторов обеих юридических позиций, возможные новые риски являются несущественными и не сравнимы с преимуществами для безопасности Европы и поддержки Украины.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    14 комментариев

    Бельгийское правительство не предоставило свой комментарий на запрос издания.

    До этого Politico писало, что отказ от предоставления киевскому режиму «репарационного кредита» за счет замороженных активов России может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгия отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Комментарии (12)
    17 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения ЕС, пока Россия не прекратит войну и компенсирует Украине весь ущерб, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Активы России останутся замороженными до тех пор, пока Евросоюз не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен отметила, что активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб.

    Она также назвала замороженные на неопределенный срок активы настоящим переломным моментом для Украины и для Европы.

    Евросоюзу предстоит принять окончательное решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах за счет активов России на саммите 18–19 декабря, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на заседании Европарламента, что отсрочка этого вопроса невозможна.

    По оценке МВФ, для поддержки Украины в указанный период потребуется около 137 млрд евро, из которых Евросоюз должен предоставить две трети – 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила два возможных подхода: использование российских активов или оформление коллективного кредита для покрытия нужд Киева.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что решение должно быть принято исключительно на декабрьском саммите Евросовета, так как задержка неприемлема. Она также отметила, что Евросоюз утвердил бессрочную заморозку российских активов, назвав это критическим шагом для поддержки предложенной схемы финансирования.

    По словам главы Еврокомиссии, ни один из вариантов финансирования не может быть реализован без согласия лидеров стран-участников ЕС, поскольку вопрос о будущем этих средств остается ключевым и политически значимым для всего сообщества.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    14 комментариев

    Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы.

    Эксперты предупредили, что из-за возможного «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат ухудшится.

    Комментарии (24)
    17 декабря 2025, 07:44 • Новости дня
    Агентство Fitch внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом

    Fitch: Рейтинг Euroclear Bank может снизиться из-за риска изъятия активов России

    Агентство Fitch внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом из-за обсуждений использования российских активов в интересах киевского режима.

    Депозитарий Euroclear включен в список компаний с негативным прогнозом рейтинга, передает РИА «Новости».

    Fitch Ratings присвоило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (IDR) Euroclear Bank и Euroclear Holding на уровне «AA» и отметило их планируемой передачей активов ЦБ России для кредита Украине.

    Предупреждение RWN отражает оценку увеличившихся рисков ликвидности и юридических рисков для Euroclear Bank на фоне планов Еврокомиссии о передаче замороженных российских активов Киеву.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    14 комментариев

    «Существует все еще низкая, но возросшая вероятность того, что недостаточная правовая защита и обеспечение ликвидности могут привести к дисбалансу сроков погашения на балансе Euroclear, если обязательства ЦБ РФ станут подлежащими выплате», – говорится в сообщении.

    Также агентство предупредило об увеличении рисков судебных разбирательств, если правовая защита не будет предусмотрена в структуре выделяемого кредита.

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Россия сможет выиграть в суде при попытке ЕС конфисковать ее активы, и это приведет к экономическим трудностям для Бельгии.

    Бельгия также предлагала странам ЕС расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 10:46 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    @ Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Украинская диверсионно-разведывательная группа из трех человек пыталась провести разведку возле российской границы в районе села Старица на территории Харьковской области, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Диверсанты двигались в сторону села Муром в Шебекинском районе Белгородской области, находясь примерно в шести километрах от границы. Российский оператор беспилотника заметил передвижение ДРГ, после чего российские военные уничтожили группу.

    Ранее российские военные нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. Сообщалось, что передовой наводчик группировки «Север» обнаружил украинскую ДРГ из шести человек. По полученным координатам был нанесен авиаудар с применением двух самолетов Су-34.

    Ранее российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины в Харьковской области. В ходе операции был ликвидирован офицер ВСУ.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 06:31 • Новости дня
    Драка произошла между жителями Днепропетровска и сотрудниками военкомата

    Tекст: Антон Антонов

    Массовая драка между гражданскими лицами и сотрудниками военкомата произошла в Днепропетровске на Украине, пишут украинские СМИ.

    Инцидент начался с того, что трое представителей военкомата повалили мужчину на землю. За него вступились прохожие, среди которых оказались женщина и подростки. Сотрудники военкомата начали распылять слезоточивый газ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе жители разбили автобус с сотрудниками военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан. В Хмельницкой области Украины также произошла массовая драка между местными жителями и военкомами.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Герасимовку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны около Андреевки, Гавриловки в Днепропетровской области, Терноватово, Гуляйполя и Косовцево в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три американские бронемашины HMMWV и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии возле Писаревки, Варачино и Шостки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старым Салтовым, Революционным, Великим Бурлуком, Избицком, Волчанскими Хуторами и Варваровкой в Харьковской области.

    Противник потерял до 160 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах Благодатовки, Подолов, Ковшаровки, Новосергеевки, Купянска-Узлового, Моначиновки в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, три американские бронемашины HMMWV, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 и 155-мм гаубица М114, станция РЭБ и пять складов боеприпасов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Резниковки, Степановки, Славянска, Петровского, Константиновки и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов и горючего.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный в Димитрове. Осуществляется зачистка Родинского, Светлого и Гришино в ДНР от разрозненных групп ВСУ.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, полка беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Вольного, Торецкого, Белицкого и Удачного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две бронемашины HMMWV и четыре орудия полевой артиллерии.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области. За день до этого они освободили Песчаное в Днепропетровской области, а ранее освободили Варваровку в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 10:31 • Новости дня
    Германия из-за санкций потеряла 73,5% экспорта в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экспорт германских товаров и услуг на российский рынок за девять месяцев текущего года сократился до 5,2 млрд евро, что составляет минус 73,5% по сравнению с 2021 годом.

    Германия столкнулась с серьезным спадом экспорта в Россию после введения санкций. По данным Евростата, страна потеряла более 70% поставок на российский рынок. За январь-сентябрь 2021 года объем экспорта составлял 19,6 млрд евро, а за аналогичный период нынешнего года – только 5,2 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Это означает, что ФРГ потеряла 73,5% своего экспорта на российском направлении. Если ранее Германия ежемесячно получала 2,3 млрд евро за свои товары и услуги на российском рынке, то сейчас этот показатель сократился до 584 млн евро.

    В пятницу глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов.

    В начале декабря в МИД РФ сообщили, что страны Европы за четыре года из-за введенных антироссийских санкций понесли совокупные экономические потери, достигшие 1,6 трлн евро.

    Ранее сообщалось, что в начале 2026 года Еврокомиссия запланировала выработать новые санкции против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и действия «теневого флота».

    Комментарии (7)
    17 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    Польша запланировала эксгумацию жертв Волынской резни на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Польские власти планируют в 2026 году эксгумации останков жертв Волынской резни в четырех-пяти локациях на Украине, сообщил председатель комитета по иностранным делам Сейма Польши и глава совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль.

    Коваль сообщил, что состоялись шесть туров переговоров. В 2025 году прошли «эксгумации и поиски в двух местах». «На будущий год запланированы минимум четыре-пять мест», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    Коваль уточнил, что Институт национальной памяти Польши и Поморский медицинский институт также подали более десяти дополнительных заявок на эксгумацию останков на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (организации запрещены в России) остается одним из главных споров в отношениях между Польшей и Украиной. УПА* сыграла ключевую роль в Волынской резне 1943-1944 годов, когда были убиты десятки тыс. поляков. Это событие времен Второй мировой войны в Польше классифицируется как геноцид. В 1950 году Верховный суд Польши признал УПА* преступной организацией.

    Комментарии (3)
    17 декабря 2025, 10:14 • Новости дня
    Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву

    Euractiv: ЕК не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву

    Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии, сообщает Euractiv.

    Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера поддержать предложение о предоставлении Украине займа, профинансированного за счет замороженных российских активов, размещенных на площадке Euroclear в Бельгии, передает Euractiv.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что ведется работа с бельгийскими властями по дополнительным гарантиям по этому проекту.

    Пока Де Вевер не дал согласия, указывая на возможный риск для экономики страны, если Россия решит вернуть свои активы – большая их часть находится именно в Бельгии. Поздно вечером во вторник дипломаты пытались согласовать дополнительные гарантии для Бельгии, однако существенного прогресса достигнуто не было. Решение о судьбе займа переносится на национальных лидеров, которые должны собраться на саммите в Брюсселе.

    По правилам Евросоюза, для одобрения займа потребуется квалифицированное большинство – не менее 15 стран, представляющих 65% населения блока, формальное согласие Бельгии при этом не обязательно. Несмотря на это, все больше стран и чиновников выражают опасения по поводу политических последствий такого шага вопреки бельгийской позиции.

    Скепсис по поводу схемы высказывали Чехия, Италия, Мальта, Болгария, Венгрия и Словакия, хотя большинство столиц поддерживает инициативу.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ищет минимум квалифицированное большинство, и не исключил, что консультации займут до трех дней.

    Украина, в свою очередь, считает опасения Бельгии необоснованными и называет их неубедительными, отмечая, что они «отражают российскую пропаганду».

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    14 комментариев

    Ранее издание Politico сообщило, что отказ от предоставления Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом на фоне обсуждения экспроприации российских активов.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» российских активов Европа столкнется с юридическими и экономическими рисками, а ее инвестиционный климат может существенно ухудшиться.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 09:44 • Новости дня
    Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине о «спящем медведе»
    Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине о «спящем медведе»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о «спящем медведе», предложив задуматься, как Украину «туда занесло».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на совет Александра Лукашенко Украине о «спящем медведе», передает радио Sputnik.

    Захарова иронично отметила: «Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?»

    Захарова напомнила, что Россия и Западная Европа имели все возможности для конструктивного сотрудничества, от которых западные страны осознанно отказались в пользу конфронтации. Она заявила, что эти последствия лишь подтверждают ранее озвученные оценки российской стороны.

    Дипломат выделила, что Москва неоднократно предупреждала Запад о последствиях выбранной политики, включая выступление президента Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году. Захарова подчеркнула прогнозируемость происходящих событий на международной арене с точки зрения России.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Киеву не будить «спящего медведя» и искать нормальные отношения.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 04:30 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Краснодарском крае госпитализированы двое мирных жителей
    После атаки БПЛА в Краснодарском крае госпитализированы двое мирных жителей
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения фрагментов БПЛА в Славянском районе госпитализированы двое мирных жителей, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

    «В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, повреждены не менее пяти частных домов», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Фрагменты беспилотников нашли в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный, где у нескольких домов повреждены крыши, выбиты окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.

    В Красноармейском районе по девяти адресам также обнаружили фрагменты БПЛА, однако пострадавших нет. Обломки нашли в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В результате в частных домах выбило окна, двери, повреждены хозяйственные постройки, навес, гараж и здание склада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения для аэропорта Краснодара.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ
    Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны украинских войск неизбежно, а западные страны уже начали это признавать.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины обречены на поражение, передает ТАСС.

    «В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала – обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец и западные кураторы Киева это отчетливо понимают», – заявил глава Минобороны.

    Белоусов назвал потери силовых структур Украины в 2025 году на уровне 500 тыс. человек.

    Как заявил президент России Владимир Путин, российские войска продвигаются вперед и способны усиливать наступление на ключевых направлениях после прорыва украинской обороны.

    Возможности армии России растут, что позволяет ей продолжать наступательные действия.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым
    Швеция заметила вооруженную охрану на идущих из России танкерах
    Грузия назвала Евросоюз главной жертвой войны на Украине
    В Европе узнали у экспертов из Киева, почему можно воровать у России
    В США застрелили главу центра термоядерного синтеза Массачусетского института
    Стоимость ремонта Белого дома удвоилась

    Чем грозит Европе воровство российских активов

    В Евросоюзе продолжаются баталии вокруг конфискации российских активов из бельгийского депозитария Euroclear. Сама Бельгия против, однако ЕК пытается переманить ее на свою сторону. Почему Бельгия так рьяно отстаивает российские активы? Дело здесь не в поддержке Москвы и не в моральных принципах. Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»

    Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее. К чему приведет блокада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации