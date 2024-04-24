Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.56 комментариев
В Одессе отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина
Депутаты Одесского горсовета на заседании 24 апреля не поддержали предложение о переименовании улиц Жуковского, Бунина и проспекта Гагарина, сообщает издание «Страна».
Тем не менее ряд других топонимов города все же были переименованы. Так, улица Екатерининская стала Европейской. Екатерининская площадь получила аналогичное название. Парк Горького теперь носит имя Марка Твена. Лидерсовский бульвар, названный в честь русского генерала Александра Лидерса, переименован в честь гетмана Сагайдачного. Переулок Александра Матросова стал переулком Валерия Лобановского, в честь экс-тренера киевского «Динамо», передает ТАСС.
Решение о переименовании улиц Жуковского, Бунина и Гагарина вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые жители Одессы считают, что эти названия имеют историческую ценность и не должны быть изменены.
Ранее украинские села решили переименовать в Париж и Шампань.