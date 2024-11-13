Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.21 комментарий
Банкир Хотин попросил суд смягчить приговор и отправить его на СВО
Экс-владелец банка «Югра» предложил суду отправить его на СВО вместо 9-летнего срока за растрату
Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, попросил суд смягчить приговор и заявил о желании отправиться в зону СВО, указав на погашение ущерба.
В заключительной речи Хотин отметил, что воспользовался правом, прописанным в совместном приказе судебного департамента Верховного суда и Министерства обороны РФ от 17 октября 2024 года, на обращение с просьбой об отправке на СВО. Он указал, что его заявление находится в канцелярии и было озвучено устно в суде, поэтому он просит удовлетворить его и направить по адресу учреждения, где он содержится под стражей, передает ТАСС.
В случае отказа отправить его на СВО, Хотин попросил апелляционный суд либо отменить обвинительный приговор и направить дело на новое рассмотрение, либо смягчить срок наказания. Он сослался на смягчающие обстоятельства, среди которых погашение полной суммы ущерба, заявленной в гражданском иске.
Напомним, Генпрокуратура доказала получение Хотиным незаконного дохода – уклонение от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и налога на добавленную стоимость. В марте суд приговорил его к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей.