Попова предупредила о риске заражения холерой и Эболой при поездках за границу

Tекст: Дарья Григоренко

Попова в ходе Петербургского международного экономического форума напомнила о важности вакцинации при посещении эндемичных регионов. Она отметила, что туристам могут угрожать серьезные заболевания, такие как холера и вирус Эбола, передает РИА «Новости».

«Мы наблюдаем очень большое количество случаев холеры в мире, брюшного тифа, других кишечных инфекций, которые передаются через грязные руки, воду, плохо обработанные термические продукты питания. Поэтому необходимо соблюдать правила личной гигиены и употреблять безопасную воду и продукты», – заявила глава ведомства.

Попова обратила внимание на инфекции, переносимые комарами, такие как малярия и чикунгунья, подчеркнув необходимость использования репеллентов. Особую опасность представляют африканские страны из-за распространения лихорадки Эбола. Перед поездкой рекомендуется сделать необходимые прививки и ознакомиться с актуальной информацией на сайте ведомства.

Глава Роспотребнадзора добавила, что летом возрастает риск кишечных инфекций. Она призвала отдыхающих не терять бдительность, чтобы избежать заболеваний, напомнив о круглосуточной горячей линии для консультаций по вопросам безопасности за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора посоветовали туристам регулярно мыть руки для защиты от вируса Эбола.

В конце мая ведомство призвало россиян к максимальной осторожности при посещении африканских государств.

Ранее Анна Попова предупредила о серьезной угрозе масштабного распространения холеры на фоне гуманитарных катастроф.