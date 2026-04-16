Глава Роспотребнадзора предупредила о риске мировой эпидемии холеры

Роспотребнадзор заявил о глобальной угрозе холеры из-за гуманитарных катастроф

Tекст: Мария Иванова

Возникновение эпидемических рисков напрямую связано с текущими гуманитарными кризисами, передает РИА «Новости». Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на конгрессе с международным участием «Эпидемиология-2026».

«Холера всегда была, и сейчас с учетом нестабильности в мире и гуманитарными катастрофами в разных странах уже есть реализация эпидемиологических рисков. И, безусловно, меньше этого не станет, поэтому важно применять новые инструменты», – подчеркнула глава ведомства.

Масштабы проблемы подтверждаются актуальной статистикой заболеваемости. Попова уточнила, что в 2025 году на территории 35 государств зарегистрировали свыше 630 тыс. случаев заражения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 7 тыс. смертей от холеры с начала 2025 года.

Роспотребнадзор исключил риск распространения этой инфекции на территории России.

В августе прошлого года Анна Попова рассказала о четырех завезенных из Индии случаях заболевания.