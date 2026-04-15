Глава «Автодора» рассказал о выгодах платных трасс для России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Петушенко заявил, что платные автодороги позволяют ускорить строительство транспортных артерий, повысить связанность территорий и предоставить водителям возможность выбирать маршрут, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Есть важные аспекты, делающие проекты с заемным финансированием эффективными. Благодаря ускоренному строительству дорог мы получаем качественные изменения логистических цепочек, создаются условия для повышения уровня связанности территорий и развития экономики регионов».

Петушенко отметил, что на примере дороги Петербург – Екатеринбург время в пути для грузоотправителей сократилось на 40%, износ транспорта – на 15%, а расход топлива уменьшился на 13%. Экономия на протяжении маршрута протяженностью 1,7 тыс. км по его подсчетам достигает 8,5 тыс. рублей.

Глава «Автодора» добавил, что в транспортном коридоре Москва – Петербург количество ДТП в 2023 году снизилось на 43%, а число погибших уменьшилось почти вдвое по сравнению с 2017 годом. Он подчеркнул, что сеть платных дорог дублирует загруженные бесплатные трассы, что способствует перераспределению транспортных потоков и делает передвижение безопаснее и комфортнее.

Петушенко также отметил, что использование механизмов государственно-частного партнерства помогает сохранить государственный контроль и снижает нагрузку на бюджет. По его словам, в проекты госкомпании уже привлечено около 1,1 трлн рублей возвратных инвестиций, а еще порядка 1 трлн рублей планируется привлечь через региональные концессии.

По итогам 2024 года трафик на скоростных платных дорогах вырос на треть.