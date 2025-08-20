Мишустин потребовал повысить удобство и безопасность новых трасс

Мишустин потребовал обеспечить безопасность и комфорт новых магистралей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко заявил о необходимости особого контроля за удобством и безопасностью новых автомагистралей, передает ТАСС.

По его словам, выполнение дорожных проектов в срок способствует экономическому росту и привлекает туристов. Он подчеркнул: «Новые магистрали должны быть удобны, комфортны для путешествий, для пассажиров и соответствовать всем современным требованиям к обеспечению безопасности дорог. Прошу держать эти вопросы на контроле».

На встрече также обсуждались перспективы привлечения молодых специалистов в дорожную отрасль. Мишустин отметил, что работа в этом секторе позволяет получать достойную заработную плату, видеть всю страну и вносить вклад в развитие экономики государства. «Автодор» отвечает за строительство, реконструкцию и ремонт дорог, а также является оператором платных трасс.

