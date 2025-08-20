Мишустин потребовал повысить удобство и безопасность новых трасс

Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Мишустин потребовал обеспечить безопасность и комфорт новых магистралей
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность своевременного выполнения дорожных проектов и соответствия новых трасс современным стандартам.
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко заявил о необходимости особого контроля за удобством и безопасностью новых автомагистралей, передает ТАСС.
По его словам, выполнение дорожных проектов в срок способствует экономическому росту и привлекает туристов. Он подчеркнул: «Новые магистрали должны быть удобны, комфортны для путешествий, для пассажиров и соответствовать всем современным требованиям к обеспечению безопасности дорог. Прошу держать эти вопросы на контроле».
На встрече также обсуждались перспективы привлечения молодых специалистов в дорожную отрасль. Мишустин отметил, что работа в этом секторе позволяет получать достойную заработную плату, видеть всю страну и вносить вклад в развитие экономики государства. «Автодор» отвечает за строительство, реконструкцию и ремонт дорог, а также является оператором платных трасс.
