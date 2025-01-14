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На российских платных дорогах трафик вырос на треть по итогам 2024 года
В 2024 году количество проездов по скоростным дорогам государственной компании «Автодор» достигло 379 миллионов, что на 33% превышает показатель прошлого года, благодаря открытию новых участков трасс.
На сайте госкомпании указано, что количество проездов превысило 379 миллионов, что на 33% больше по сравнению с 2023 годом.
Увеличение связано с открытием новых участков трасс, включая завершение магистрали М-12 «Восток» от Москвы до Казани и обхода Твери на М-11 «Нева». Эти новшества обеспечили непрерывное сообщение между Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью.
Наибольшей популярностью пользовалась дорога М-4 «Дон» на Черноморское побережье, где количество проездов достигло 179 млн, увеличившись на 24%. Особенно интенсивным движением отличался август, когда среднесуточная интенсивность выросла на 12% по сравнению с августом 2023 года.
Магистраль М-12 «Восток» также оказалась популярна у водителей. За год после открытия по ней было совершено более 27 млн проездов. Среднесуточная интенсивность движения к концу года составила 10 тыс. автомобилей, а в пиковые месяцы достигала 15 тысяч. На подмосковных участках интенсивность доходила до 62 тыс. автомобилей в сутки.
По Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье в 2024 году автомобилисты совершили более 80,2 млн поездок. На участках трассы М-3 «Украина» и М-1 «Беларусь» также зафиксирован рост трафика, что подтверждает востребованность скоростных магистралей.