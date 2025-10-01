Цены на куриные яйца в России опустились ниже уровня 2023 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Средняя цена на куриные яйца в России составила 84 рубля за десяток, что на 0,4% меньше, чем в 2023 году, передает ТАСС. На 39 неделе 2025 года яйца подешевели относительно прошлогодних значений, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

Ассоциация отметила, что для сохранения стабильных цен производители должны быть уверены в рентабельности. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков пояснил: «Основной фактор предыдущего скачка цен заключался в том, что пики предложения и спроса по товарному яйцу не совпадают и в высокий сезон производства птицефабрики работают в убыток. Основной канал сбыта – торговые сети продолжительное время проводили тендерные закупки на понижение цен, что вынуждало птицеводов реализовывать яйца по бросовым ценам ниже себестоимости».

По словам Вострикова, увеличение рентабельности производства и заключение долгосрочных партнерских соглашений между торговыми сетями и поставщиками по доходным ценам помогли стабилизировать рынок. Он отметил, что избыток предложения сейчас наблюдается у предприятий без долгосрочных контрактов. Для предотвращения новых скачков цен эксперт предложил внедрять технологии длительного хранения, развивать промышленную переработку и использовать инструменты поддержки рентабельности производителей.

