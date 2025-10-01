Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Цены на куриные яйца в России опустились ниже уровня 2023 года
Средняя стоимость десятка куриных яиц в России снизилась до 84 руб., опустившись на 0,4% по сравнению с уровнем 2023 года, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».
Средняя цена на куриные яйца в России составила 84 рубля за десяток, что на 0,4% меньше, чем в 2023 году, передает ТАСС. На 39 неделе 2025 года яйца подешевели относительно прошлогодних значений, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».
Ассоциация отметила, что для сохранения стабильных цен производители должны быть уверены в рентабельности. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков пояснил: «Основной фактор предыдущего скачка цен заключался в том, что пики предложения и спроса по товарному яйцу не совпадают и в высокий сезон производства птицефабрики работают в убыток. Основной канал сбыта – торговые сети продолжительное время проводили тендерные закупки на понижение цен, что вынуждало птицеводов реализовывать яйца по бросовым ценам ниже себестоимости».
По словам Вострикова, увеличение рентабельности производства и заключение долгосрочных партнерских соглашений между торговыми сетями и поставщиками по доходным ценам помогли стабилизировать рынок. Он отметил, что избыток предложения сейчас наблюдается у предприятий без долгосрочных контрактов. Для предотвращения новых скачков цен эксперт предложил внедрять технологии длительного хранения, развивать промышленную переработку и использовать инструменты поддержки рентабельности производителей.
