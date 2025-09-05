США летом впервые с 1992 года закупили куриные яйца из России

Tекст: Ирма Каплан

В июле текущего года США впервые с 1992 года приобрели партию свежих куриных яиц из России. Объем импорта составил 455 тыс. долларов. Экспорт стал возможен на фоне эпидемии птичьего гриппа и скачка цен на яйца внутри США, передает РИА «Новости».

Американские цены на яйца остаются высокими, несмотря на снижение в последние месяцы, в июле они были на 16,4% выше, чем в 2024 году. Для стабилизации цен США расширяют географию закупок, начав импорт также из Саудовской Аравии на 518 тыс. долларов.

Общее значение импорта яиц в США в июле достигло 16,5 млн долларов. Лидерами по объему остаются Бразилия, Мексика и Индия.

Россия, существенно увеличившая производство яиц, одновременно столкнулась с падением внутренних цен: стоимость десятка опустилась до 83,2 рубля, что стало минимумом с лета 2023 года. По данным Минсельхоза, российские производители вынуждены продавать яйца даже ниже себестоимости.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе Россия увеличила поставки крабов за границу на 38% по сравнению с прошлым годом, достигнув объема 6,5 тыс. тонн.

В августе в России начали продавать пиво из Северной Кореи Tumangang.



