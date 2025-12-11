Генпрокуратура оценила ущерб СССР от разрушений в годы ВОВ в 257 трлн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Судебные инстанции в 33 регионах России установили масштаб разрушений, нанесенных Советскому Союзу во время Великой Отечественной войны на сумму 257 трлн рублей, указал Гуцан, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что массовые убийства нацистами гражданского населения на временно оккупированных территориях Советского Союза признаны геноцидом.

«Судебные инстанции в 33 регионах страны установили факты колоссальных разрушений на сумму 257 трлн рублей. Однако никакие деньги не смогут компенсировать сломанные судьбы, гибель миллионов ни в чем не повинных людей и утраченные поколения», – указал глава ведомства.

Гуцан напомнил, что Нюрнбергский процесс навечно закрепил юридическое понятие геноцида как преступления против человечности. Он отметил, что приговор международного трибунала остается непреложным доказательством массового истребления советского народа.

Спустя десятилетия некоторые политические силы пытаются переписать историю Великой Победы и исказить память о жертвах и героях.

Генпрокурор напомнил о реализации в России всероссийского проекта «Без срока давности» и выразил благодарность Белорусии за поддержку исторической правды. Также он привел в пример совместное открытие мемориала жертвам геноцида в Гатчинском районе.

В 2016 году занимавший тогда пост вице-президента Международной ассоциации прокуроров (МАП) Александр Звягинцев и до этого замгенпрокурора России сообщал, что общие потери СССР в Великой Отечественной войне составили 50 млн человек – как напрямую, так и косвенно.