Tекст: Геворг Мирзаян

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку. Свою речь Стармер, как сообщается, завершил крайне эмоционально, дрожащим голосом. Всего на своем посту он просидел почти два года – и по нынешним меркам для Великобритании это большой успех.

«Раньше британцы шутили, что Италия – страна, где премьер-министры постоянно меняются. Сегодня Италия выглядит как оплот стабильности, а Великобритания стала местом, которое всегда находится недалеко от очередного витка политических потрясений», – пишет The Guardian. Можно сказать, что пост премьера Британии поменял свое символическое значение – из символа политического успеха он стал символом политического краха и скоротечности.

И действительно, последним премьер-министром, который правил хотя бы один полный четырехлетний срок, был Дэвид Кэмерон. Он ушел в отставку почти 10 лет назад (после того, как британское население проголосовало за Брекзит). С тех пор страна сменила четырех неудачных премьеров-консерваторов и, как теперь получается, одного лейбориста в лице Кира Стармера.

Причем масштабы падения Стармера потрясают. В 2024 году он с триумфом выиграл парламентские выборы. Его партия взяла 403 мандата из 650 возможных, тем самым более чем в два раза увеличив свое представительство в Палате общин. Сейчас же, в случае проведения выборов в ближайшее время, согласно опросам, партия может сократить свое представительство в парламенте аж на 70%. Вот премьера и попросили на выход, чтобы масштаб падения не усилился.

Причем, судя по всему, Стармер будет не последним премьером, который уйдет досрочно. Идущий ему на смену «Король Севера» – харизматичный лейборист Эндрю Бернем, надежда и опора партии, которого она изберет своим лидером и, соответственно, премьером – вряд ли окажется успешным.

Да, сейчас его открыто поддерживает более половины депутатов-лейбористов, он является классическим «парнем из глубинки» (что нравится электорату, считающему классических лондонских политиков зажравшимися и оторванными от простого англичанина людьми). Однако образ Бернема – как это было в свое время и с образом Стармера – основывается прежде всего на противопоставлении предшественнику. Те самые 200 депутатов готовы проголосовать за него лишь потому, что социологи считают его способным как-то противостоять «Партии реформ» Найджела Фараджа (фавориту следующих выборов, у представителя которых Бернем и выиграл выборы в парламент).

А все потому, что системные политические партии в Великобритании – что консерваторы, что лейбористы – вот уже много лет не могут решить системные экономические и социальные проблемы, с которыми столкнулась страна.

Не могут найти выход из рецессии, в которую рухнула страна после Брекзита. Потеря европейского рынка, падение производства, рост инфляции – на все эти проблемы у любого правительства Великобритании нет ответа.

Они не могут найти выход из миграционной проблемы (которая отчасти и обострилась по причине экономического кризиса). Всю Британию до сих пор сотрясает скандал с массовым изнасилованием девочек пакистанскими мигрантами, которые власти попросту скрывали от общества. Сейчас же в стране пакистанские преступники просто режут людям головы на улицах – и власти ничего с этим не могут сделать.

Тот же Бернем (который, между прочим, обвиняется в соучастии в сокрытии массовых изнасилований) выступает за «жесткую» миграционную политику, но она в его понимании заключается прежде всего в ограничении въезда. Тех же, кто уже въехал и получил гражданство, Бернем предлагает наставлять на путь истинный деньгами – то есть через финансирование местных школ.

«Поножовщина с участием выходцев из Азии и Африки стала в Британии прозой жизни. Исламисты контролируют целые районы. А противников миграционной политики открыто сажают»,

– объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Вадим Трухачев. Так, на днях полицейские наказали девушку – за то, что она слишком громко кричала, когда ее пытались изнасиловать пятеро пакистанцев и один сириец.

Системные политики Британии не могут найти выход из сепаратистской проблемы. Видя, куда катится страна, Шотландия снова требует проведения референдума о независимости. Партии, выступающие как минимум за широкую автономию, пришли к власти в Уэльсе и Северной Ирландии.

Неудивительно, что многие эксперты и социологи рассматривают уход Стармера и приход Бернема как замену шила на мыло. «Стармера вынуждают уйти отчасти из-за допущенных им ошибок и недостатков как коммуникатора и лидера. Но отчасти его также вынуждают уйти из-за того, что он работает в среде, где общественность относится к политикам более враждебно, чем когда-либо прежде в современную эпоху», – пишет Guardian.

Рейтинг всех ведущих британских политиков сейчас отрицательный – то есть большая часть населения относится к ним негативно. Опять же, социологи отмечают, что переломным моментом для появления данной тенденции стал как раз Брекзит.

Напрашивается вывод: чтобы эту тенденцию повернуть вспять, британские политики должны начать заниматься своей страной. Выводить экономику из кризиса, наводить порядок в социальной сфере, заниматься интеграцией мигрантов в английское общество.

Ну и, конечно, налаживать отношения с Россией. «Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне», – оценил отставку британского премьера представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вместо этого, как известно, Лондон выбрасывал миллиарды фунтов стерлингов на помощь киевскому режиму и пытался возглавить западный антироссийский лагерь. Как выясняется, эти действия не пользуются популярностью у британского избирателя – или как минимум недостаточны для того, чтобы избиратель простил правительству непригодность во всем остальном.

«Отставка Стармера – важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе», – говорит спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Вопрос лишь в том, услышат ли они его.